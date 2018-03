TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Courage statt Bürgermeister-Petitionen", von Peter Nindler

Ausgabe vom 12. August 2013

Innsbruck (OTS) - Wegen der EU-Realität werden weder Bürgermeister noch Grundverkehr oder Raumordnung illegale Freizeitwohnsitze in Tirol verhindern können. Um neue Appartements einzudämmen, benötigt es aber lediglich kommunalpolitischen Mut.

Der Aufschrei der Bürgermeister in den Tourismusgemeinden gegen weitere (illegale) Freizeitwohnsitze hinterlässt einen schalen Nachgeschmack. Weil der Grundverkehr seit Österreichs EU-Beitritt 1995 liberalisiert werden musste und damit die Umgehungsmöglichkeiten leichter und die Sanktionen schwieriger geworden sind. Nachzuweisen, dass ein Hauptwohnsitz nur zeitweise in den Ferien bewohnt wird, ist weder im Grundverkehrs- noch im Raumordnungsgesetz einfach. Da nützt es auch nichts, wenn die schon jetzt bestehende Beweislastumkehr zulasten der Wohnungsbesitzer ins Raumordnungsgesetz transferiert wird.

Der Fall der deutschen Schauspielerin Uschi Glas hat vor Jahren Tirol gespalten. Die Münchnerin hat in Kitzbühel eine Wohnung gekauft; dass sie überwiegend dort lebt, wird wohl niemand glauben. Sie konnte aber glaubhaft nachweisen, dass Kitz ihr Arbeitswohnsitz ist, deshalb gab die Grundverkehrsbehörde letztlich grünes Licht. So gibt es viele Schauspielerinnen in Tirol, Salzburg und Vorarlberg. Wer in Tirol eine Immobilie kauft, muss lediglich erklären, dass er keinen Freizeitwohnsitz errichtet. Und die Funktion des Landesgrundverkehrsreferenten, der sich die Kaufverträge noch einmal angeschaut hat, wurde im Vorjahr abgeschafft. Die jährlich 60 bis 90 aufgegriffenen Verdachtsfälle von illegalen Freizeitwohnsitzen sind nur die Spitze des Eisbergs, Konsequenzen aber selten. Denn nach der Umgehung geht eben eine andere Tür auf. Ob Raumordnung oder Grundverkehr - Tourismusdestinationen werden mit diesem Problem weiter leben müssen, außer hinter jedes verkaufte Haus oder Grundstück wird ein Detektiv gestellt.

Bei der Umwidmung von Hotels oder Gastronomiebetrieben haben es allerdings wie bisher die Bürgermeister in der Hand. Hier sind sie präventiv gefordert und können die Entwicklung in ihren Gemeinden steuern. Außerdem gibt es in Tirol die Begrenzung der Freizeitwohnsitze auf acht Prozent. Sollen Beherbergungsbetriebe in Appartements oder Wohnanlagen umgewandelt werden, kann die Gemeinde und in weiterer Folge das Land das verhindern. Schlupflöcher werden sich wohl auch auftun, aber im Vergleich zur Freizeitwohnsitzregelung sind sie klein.

Einzig die Bürgermeister müssen Mut und Rückgrat beweisen. Das ist in den (Tourismus-)Dörfern nicht so einfach. Aber öffentlichkeitswirksame Petitionen benötigt es deshalb gar nicht, sondern lediglich kommunalpolitische Courage.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610