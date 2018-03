JVP-Melchior zu JG-Kucharowits: Drei mal sieben ist 21

Einmaleins schlägt Wahlkampfrhetorik, auch beim Thema Kinderfreibetrag

Wien, 11. August 2013 (OTS) "Drei mal sieben ist 21", rechnet der Generalsekretär der Jungen ÖVP, Axel Melchior, der JG-Vorsitzenden Kucharowits vor. Und weiter: "Das Einmaleins schlägt die Wahlkampfrhetorik der Jungen Generation, auch beim Kinderfreibetrag." Kucharowits hatte zuvor ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger für seine Forderung nach einem Kinderfreibetrag von 7.000 Euro pro Kind kritisiert. Dabei rechnete Kucharowits wie folgt: "Bei drei Kindern macht das 28.000 Euro."

Wer ein so hohes Einkommen habe, um so viel abzusetzen, stehe nicht an erster Stelle derer, die finanzielle Hilfe benötigen. Jungen Familien nütze dies kaum, so Kucharowits. Melchior dazu: "Die Kritik seitens der Jungen Generation ist lächerlich. Gerade jungen Familien kommt der Kinderfreibetrag beim Aufbau einer Existenz entgegen." Die Junge ÖVP steht für den von Michael Spindelegger eingeschlagenen Kurs einer auf das Heute, das Morgen und das Übermorgen gerichteten Jugendpolitik. Zentrale Forderungen des ÖVP-Zukunftsprogramms sind unter anderem leistbare Mobilität und keine neuen Schulden. "Der Kinderfreibetrag ist nur eine von vielen Maßnahmen, die es uns Jungen erleichtern soll, eine Familie zu gründen und Verantwortung für unsere Gesellschaft zu übernehmen", betont der Generalsekretär der Jungen ÖVP. "Das gemeinsame Ziel unserer Gesellschaft muss es sein, nachfolgenden Generationen ein besseres Österreich zu übergeben. Dazu braucht es Konzepte, die mehr Wohlstand und Chancen für alle Menschen schaffen", unterstreicht Axel Melchior. ****

