Steindl: Spekulantenpartei SPÖ soll aufhören, Menschen zu verunsichern!

Genossen gerne großzügig mit Geld der Steuerzahler – Faymann- Steuern treffen Haushalte und Unternehmen – ÖVP will Wirtschaft entfesseln und Menschen entlasten

Wien, 11. August (ÖVP-PK) "Die Spekulanten Partei Österreichs, kurz SPÖ, soll aufhören, die Menschen mit ihren Faymann-Steuern und Umverteilungsfantasien zu verunsichern!", betont der Vorsitzende

des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl. "Wie der jüngste Finanzskandal in Linz zeigt, geben sich die Genossen gerne großzügig, wenn es um das Geld der Steuerzahler geht. Um ihre verfehlte Schuldenpolitik dann zu finanzieren, greifen sie gerne in die Geldbörsel der Österreicherinnen und Österreicher. Jetzt sollen die geplanten Faymann-Steuern die Haushalte und Unternehmen treffen", stellt Steindl klar. Die ÖVP will die Menschen entlasten, die Wirtschaft entfesseln, Wohlstand und Chancen schaffen. "Wir haben den Karren wieder flott gemacht und beschreiten mit Bundesparteiobmann Michael Spindelegger einen erfolgreichen Weg. Die Menschen haben längst erkannt, dass Faymann nicht nachhaltig wirtschaften kann und auch nicht will. Daher: Mehr ÖVP, weniger SPÖ", hält der ÖVP-Abgeordnete fest. Die ÖVP steht für Elan und frischen Wind. "Der rote Belastungskanzler ist konzept- und ideenlos. Wie will er das Land

so regieren? Wer müde ist, soll sich ausruhen. Aber bitte nicht auf den Erfolgen dieser Bundesregierung. Die ÖVP möchte auch in Zukunft die begonnen Reformen weiterführen und das Land für die Menschen gestalten", unterstreicht Konrad Steindl. ****

