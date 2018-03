Steibl: SPÖ bläst zur Attacke auf Familien

ÖVP ist Partner der Familien – SPÖ hat Familien im Visier – Faymann-Steuern Gefahr für nachfolgende Generationen – ÖVP gibt Familien Halt und Sicherheit

Wien, 11. August (ÖVP-PK) "Die SPÖ bläst mit ihren Ankündigungen neuer Steuern und Abgaben zur Attacke auf die Familien in Österreich. Die ÖVP steht als Partner der Familien für eine Politik der Entlastung und hat dafür die richtigen Konzepte:

Einen Steuerfreibetrag von 7.000 Euro pro Kind, mehr Leistungen bei der Familienförderung und die volle Anrechnung von Kindererziehungszeiten", hält ÖVP-Familiensprecherin Ridi Steibl fest. Die SPÖ hingegen hat die Familien voll im Visier und plant, diese mit ihren Faymann-Steuern zu belasten. Die ÖVP sagt dazu entschieden Nein. "Für die Menschen in Österreich müssen die bestmöglichen Bedingungen geschaffen werden, um sich eine Existenz aufzubauen und eine Familie gründen zu können. Die von der SPÖ geforderten Faymann-Steuern auf Substanz sind somit eine akute Gefahr für die nachfolgenden Generationen", betont Steibl. Die ÖVP steht für Entlastung und mehr Wohlstand in unserer Gesellschaft. "Wir wollen den Familien Halt und Sicherheit geben. Denn die Familien sind die einzige Konstante in einer sich ständig verändernden Welt. Familie heißt auch, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Deshalb sind die Familien eine Herzensangelegenheit der ÖVP", unterstreicht Ridi Steibl abschließend. ****

