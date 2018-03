Bundeskanzler Faymann: "Bessere Chancen durch bessere Förderung im Breiten- und Spitzensport"

Gemeinsames Pressegespräch mit Bundesminister Klug und Landeshauptmann Niessl - Ausbau des Segelzentrums Neusiedl/See

Neusiedl/See (OTS) - "Wir haben zuletzt intensiv darüber diskutiert, welche Programme und Projekte dazu dienen können, um uns auf Olympische Spiele und im Sport generell noch besser vorzubereiten", erläuterte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Sonntag, eingangs eines Pressegesprächs in Neusiedl/See. "Auch wenn wir in anderen Ländern oft als Skination angesehen werden, darf man nicht vergessen, dass Segeln zu den erfolgreichsten Sportarten in Österreich zählt", verwies der Kanzler auf zahlreiche Erfolge bei Großveranstaltungen in der jüngeren Vergangenheit. Und so sei der Abschluss der politischen Gespräche zum Ausbau des Segelzentrums in Neusiedl/See ein wichtiger Punkt zu weiteren Spitzenleistungen in dieser bei der Bevölkerung so beliebten Disziplin.

"Es ist jedoch wichtig, auch im Breitensport von klein auf entsprechende Unterstützung zu leisten. Dazu gehört die jüngste Initiative der Bundesregierung hinsichtlich der täglichen Turnstunde in den Schulen", so Bundeskanzler Faymann. "Bessere Förderung bedeutet bessere Chancen. Daher ist es eine Aufgabe der öffentlichen Hand, entsprechende Trainingsbedingungen zu schaffen", so Faymann. Abschließend gratulierte der Bundeskanzler Lara Vadlau, die gestern bei der Weltmeisterschaft vor La Rochelle eine Silbermedaille für den Österreichischen Segelverband gewinnen konnte.

