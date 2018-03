FPÖ: Kickl: Rot-schwarze Bankenpolitik steht seit Ausbruch der Krise unter dem Motto "Kopf in den Sand"

Parteipolitisch besetzte Vorstände und Aufsichtsräte potenzieren durch Passivität Schaden für die Republik

Wien (OTS) - Die Attacke des roten Finanz-Staatssekretärs Schieder auf seine schwarze Chefin Fekter zur Lage der Hypo Alpe Adria zeigt für FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl groteske Züge: "Schieder war an Bord, als unter der Ägide von Josef Pröll der drohende Milliardenschaden dieser bayerischen Bank durch eine völlig überflüssige Verstaatlichung dem österreichischen Steuerzahler umgehängt wurde. Und es war die SPÖ, die gemeinsam mit der ÖVP in schlechter alter Postenschacher-Tradition das Management und den Aufsichtsrat fortan mit rot-schwarzen Günstlingen besetzt hat", so Kickl. Dabei sei man nicht einmal besonders phantasievoll vorgegangen: Sowohl bei der unter Mitverantwortung von SPÖ-Ministerin Schmied in die Pleite geschlitterten Kommunalkredit als auch bei der Hypo Alpe Adria sitzen jetzt die Nationalbank-Pensionisten Klaus Liebscher und Adolf Wala im Aufsichtsrat.

Kickl erinnert daran, dass die Sanierung der beiden nun dem Staat gehörenden Pleite-Institute alles andere als eine Erfolgsgeschichte ist. "Die Kommunalkredit war europaweit der große Verlierer beim griechischen Schuldenschnitt, weil das staatlich besetzte Management die Risiken nicht rechtzeitig abgebaut hat. Bei der Hypo Alpe Adria müssen die Tochtergesellschaften mittlerweile praktisch verschenkt werden und die EU droht mit dem Notverkauf, weil der rot-schwarz beschickte Vorstand jahrelang geschlafen und nun sogar das Handtuch geworfen hat", fasst Kickl die Lage jener Banken zusammen, die Jahr für Jahr Milliardenlöcher ins Budget reißen - Geld, das den Österreichern weggenommen wird.

Es sei daher durchaus berechtigt, wenn Schieder seiner Chefin Fekter jetzt vorwerfe, den "Kopf in den Sand" gesteckt zu haben. Dies gelte jedoch nicht bloß für die letzten beiden Jahre, sondern für die gesamte Zeit seit Ausbruch der Bankenkrise - und natürlich für beide Regierungsparteien.

