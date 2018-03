FP-Strache zu Migranten: AMS-Integrationsbeauftragter bestätigt freiheitliche Warnungen!

Viele zu uns gelockte Türken leben in einer abgeschotteten Parallelgesellschaft und pfeifen auf Bildung

Wien (OTS/fpd) - Ali Ordubadi, Integrationsbeauftragter des AMS, redet in einem Interview mit der Tageszeitung "die Presse" Klartext:

Die roten, schwarzen oder schwarz-roten Bundesregierungen haben in den 60er- und 70er-Jahren gezielt bildungsferne Türken ins Land geholt, weil diese billig waren. Ihre Kinder blieben und bleiben in ihrer eigenen Gruppe, eine Kommunikation mit Einheimischen gab und gibt es oft nicht. In den türkischen Dörfern war Bildung weniger wichtig, also lernen sie deutlich langsamer als andere Zuwanderer, etwa jene aus dem ehemaligen Ostblock. Junge Türken, die es trotzdem schaffen, bei uns zu einer guten Ausbildung zu kommen, gehen häufig in ihre Heimat zurück. Die Entwicklung in der Türkei war ohnedies viel größer als bei manchen Türken hier bei uns. Junge Türken brechen deutlich öfter die Ausbildung ab als andere Zuwanderer und finden seltener Lehrstellen, weil diese nach ihrem genüsslichen Sommerurlaub in der Heimat in der Regel bereits vergeben sind. Zu Migranten erklärt Ordubadi allgemein: Sie werden in zehn bis 15 Jahren in unserem Land die Mehrheit sein. Von den durchschnittlich 12.500 arbeitslosen Jugendlichen pro Jahr stellen sie aber bereits jetzt 65 Prozent.

"Er bestätigt also alle Warnungen der Freiheitlichen, welche Faymann, Spindelegger und Co. immer so leichtfertig in den Wind geschlagen haben. Wir haben immer gesagt, dass Rot-Schwarz im Bund und Rot-Grün in Wien Integration fordern anstatt Parallel- und Gegengesellschaften fördern sollen", ärgert sich FPÖ-Bundes- und Wiener Landesparteiobmann KO Heinz-Christian Strache. Und: "Rot-Schwarz steht vor den Trümmern der gescheiterte Politik, türkischen Migranten permanent entgegenzukommen und ihre Integrationsverweigerung als vernachlässigbare und sogar sympathische Eigenheit des osmanischen Volkes zu begreifen. Dafür zahlen die Österreicherinnen und Österreicher die Zeche: Sie finanziere jungen Türken viele Jahre lang eine teure Ausbildung, aber die einen pfeifen drauf und müssen weiter erhalten werden, die anderen nehmen ihr bei uns erlangtes Wissen mit in die Türkei. Es muss eine radikale Kursänderung geben: Wer definitiv nicht bereit ist, sich zu integrieren, zu lernen und sich zumindest einigermaßen anzupassen, den sollen wir nach Hause zurückschicken. Für jene aber, die unsere Angebote annehmen, müssen wir den Verbleib in Österreich noch attraktiver machen." (Schluss)

