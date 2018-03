MORGEN 10.30 Uhr: Auftakt-Aktion der BJV-Wahlkampagne für Jugendliche!

Am internationalen Jugendtag startet die Bundesjugendvertretung unter dem Motto "29913 - Du gibst den Ton an!" eine Infokampagne für junge WählerInnen!

Wien (OTS) - Die Bundesjugendvertretung (BJV) startet im Vorfeld der Nationalratswahl eine Infokampagne für Jugendliche, um sie zur Teilnahme an der Wahl zu motivieren.

Infofolder, Wahlwebsite und Diskussionen

Im Rahmen der Kampagne werden österreichweit Infofolder zur Wahl in den Versionen "Pop", "Rock" und "Hip Hop" an Jugendliche verteilt. Auf der Kampagnenwebsite 29913.at und den Social Media Kanälen werden ab 12.8. Videospots, Wahlinfos und ein "Jugend-Check" der Parteien bereitgestellt. Höhepunkt ist eine große Veranstaltung am 12.9. im Parlament, bei der 400 Jugendliche PolitikerInnen der kandidierenden Parteien ihre Fragen stellen können.

Start der Kampagne am 12.8.

Am 12.8., dem internationalen Tag der Jugend, startet die Kampagne mit einer Auftakt-Aktion vor dem Parlament:

Unter dem Motto "29913 - Du gibst den Ton an!" gibt es eine vielfältige musikalische Darbietung von Jugendlichen, die ihre Stimme in der Politik hörbar machen wollen! Beat Boxing, Live-Graffiti, DJs, Gitarren und andere Instrumente bieten ein buntes Bild und decken unterschiedliche Musik- und Jugendszenen ab.

