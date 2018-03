JG-Kucharowits zu Spindelegger: Steuerzuckerl für wohlhabende Familien offenbart VP-Klientelpolitik

ÖVP Angebot an die Jugend ist "mehr als dürftig"

Wien (OTS/SK) - Nichts abgewinnen kann Katharina Kucharowits, Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ (JG), dem heute in einem "Österreich"-Interview dargelegten Vorschlag des VP-Chefs Spindelegger, eine Steuererleichterung von 7.000 Euro pro Kind einführen zu wollen. Bei drei Kindern, rechnet Kucharowits gegenüber dem SPÖ-Pressedienst am Sonntag vor, macht das 28.000 Euro. "Wer ein so hohes Einkommen hat, dass so viel abgesetzt werden kann, steht nicht gerade an erster Stelle derer, die finanzielle Unterstützung benötigen. Den jungen Familien nützt das jedenfalls kaum." Stattdessen sollte, "wie alle internationalen Erfahrungen und Studien belegen", in Sachleistungen wie etwa Kinderbetreuungseinrichtungen und Ganztagsschulen investiert werden. "Das wäre sozial gerecht", sagte Kucharowits, die weiters darauf hinwies, dass das VP-Wahlprogramm für die Jugend insgesamt "ein mehr als dürftiges Angebot" darstellt.****

Die im Wahlprogramm fixierten Forderungen der ÖVP zum Thema Jugend gehen an der Lebensrealität junger Menschen vorbei, erläuterte Kucharowits. "Während hier nur plakative Überschriften über Luxusprobleme formuliert sind, werden wesentliche Forderungen für Jugendliche und junge Erwachsene völlig ignoriert. Bezahlbare Wohnungen und faire Arbeitsplätze werden völlig außer Acht gelassen. Somit hat der Inhalt des Programms mit dem Begriff Zukunft wenig gemein, hier habe sich die ÖVP scheinbar mit dem Titel vertan", stellte Katharina fest.

Anstatt "keine neuen Schulden" zu fordern, solle sich die ÖVP Gedanken machen, wie junge Leute von Verschuldung verschont bleiben. "Sicher nicht mit unterbezahlten Praktika oder Eigentumswohnungen, die die ÖVP forcieren möchte", betonte Kucharowits weiters.

"Wir brauchen ganz klar mehr Wohnungen, die junge Leute bezahlen können. Egal ob für 22-jährige Singles oder für junge Familien. Wir brauchen gut bezahlte Jobs, von denen Jugendliche nicht nur überleben, sondern leben können und die wirkliche Vereinbarkeit von Kind und Job für Frauen und Männer", sagte Kucharowits. (Schluss) up/mo

