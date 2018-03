Rauch: SPÖ-Retro-Programm kostet Familien und Mittelstand die Zukunft

Faymann-Steuern treffen Familien und Mittelstand – ÖVP Zukunftssprogramm bringt Österreich voran

Wien, 11. August (ÖVP-PD) "Das SPÖ-Retro-Programm mit

seinen Faymann-Steuern kostet die Familien und den Mittelstand die Zukunft", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. Der rote Finanzstaatssekretär Schieder will 2015 eine Steuerreform, die durch Faymann-Steuern finanziert werden soll, und die Familien und Mittelstand treffen. "Das ist Faktum. Was man aber von den Milchmädchenrechnungen Schieders halten soll, ist klar so Rauch:

"Mathematik war noch nie die Stärke der Genossen. Die sozialistische Tradition des Schuldenmachens auf Kosten des Steuerzahlers und die breite Palette an Finanz- und Wirtschaftsskandalen – von Konsum-Pleite, Bawag-ÖGB-Skandal, über den Salzburger Finanzskandal bis hin zur Linzer Swap-Affäre – sind der Beleg für die wirtschaftliche Inkompetenz der SPÖ", hält Rauch fest. Und weiter: "Liebe SPÖ! Nochmals langsam zum Mitschreiben:

Allein die Angleichung des faktischen Pensionsalters an das gesetzliche um vier Jahre bis 2020 bringt 5,6 Milliarden Euro. Die Schaffung von 420.000 neuen Arbeitsplätzen bringt Vollbeschäftigung. Das heißt, weniger aktive Arbeitsmarktpolitik – und dort schlummern sechs Milliarden Euro! Und dass 420.000 neue Arbeitnehmer natürlich auch dem Staat Mehreinnahmen bescheren, dürfte außer den Rechenkünstlern in der SPÖ-Zentrale vermutlich jedem klar sein", stellt der ÖVP-Manager klar. "Das Zukunftsprogramm der ÖVP kurbelt die Wirtschaft unseres Landes an und schafft Arbeit und Wohlstand für alle. Die Österreicherinnen und Österreicher wollen Konzepte für eine erfolgreiche Zukunft, keine mottenzerfressenen Schmierzettel aus dem Zentralsekretariat der SPÖ", unterstreicht Hannes Rauch. Und liebe SPÖ: Wo sind die Antworten auf die 50 Fragen zu den Faymann-Steuern? Wenn ihr es ehrlich meint, dann legt ihr die Karten endlich auf den Tisch!"

