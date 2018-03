FP-Jenewein zur Sozialbau-Affäre: Sozialisten wollen offenbar gar keine Wohnungen bauen!

Deutsch und Ludl horten unter dem Mantel der Gemeinnützigkeit ungeniert Wohnbaugeld

Wien (OTS/fpd) - "Wohnungsnot und Mietpreis-Wucher haben in unserer Stadt einen Namen: SPÖ", erklärt Wiens FPÖ-Landesparteisekretär NAbg. Hans-Jörg Jenewein. Dies belege in erschreckender Weise das Fuhrwerken der Sozialisten im größten, angeblich gemeinnützigen Wohnbauträger Österreichs, der Sozialbau AG. Bundes-SPÖ und Wiener Landespartei waren ja zumindest bis in die jüngste Vergangenheit direkt an dem Unternehmen beteiligt. Jetzt hält jedenfalls der SPÖ-eigene Verband der Wiener Arbeiterheime noch ein knappes Fünftel der Anteile. Jenewein: "Das Neubauvolumen der Sozialbau AG verzeichnete in den Jahren 2011 und 2012 rekordverdächtige Rückgänge. Das Unternehmen spricht in den Bilanzunterlagen selbst von einem neuen Tiefstand. Dieser Tiefstand hat System. Man konzentriert sich nämlich auf das Horten von Eigenkapital und das Versorgen von roten Günstlingen. Da bleibt der Wohnbau auf der Strecke."

Ein Symbol für den "Einheitsbrei aus SPÖ, Stadt und Unternehmen" sei Multifunktionär Christian Deutsch (www.meineabgeordneten.at/Abgeordnete/christian.deutsch). Er ist unter anderem SPÖ-Landesparteisekretär, Gemeinderat und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Sozialbau AG und zwei weiterer Genossenschaften. "Auch bei der Fülle seiner Funktionen muss er doch zumindest die Zeit haben, einmal pro Jahr die Bilanzen der von ihm kontrollierten Unternehmen durchzulesen. Er kann also nicht behaupten, dass er nicht weiß, dass sich etwa die Sozialbau langsam, aber systematisch vom Wohnbau zurückzieht und andere Interessen verfolgt. Und das, obwohl die Vormerklisten von Wiener Wohnen immer länger werden", so Jenewein.

Das rote System, für das die Sozialbau AG-Bosse Christian Deutsch und Herbert Ludl stehen, müsse aufgebrochen werden. Jenewein: "Die Genossenschaften dürfen sich nicht länger verselbständigen und eigene Interessen verfolgen, sondern müssen sich wieder ihrer wahren Aufgabe zuwenden, nämlich der Schaffung von leistbarem Wohnraum." Das würde sich positiv auf den gesamten Wiener Wohnungsmarkt auswirken und den dramatischen Anstieg der Mietpreise, unter dem die Wienerinnen und Wiener zusätzlich zum unsozialen Gebühren-Wucher von Rot-Grün so leiden, abfedern. Die Forderung des Landesparteisekretärs: "Wir wollen die völlig überhöhten Rücklagen der Genossenschaften zweckgemäß einsetzen und endlich eine nennenswerte Wohnbau-Offensive starten, um die Bürger, denen ohnedies kaum noch Luft zum Atmen bleibt, zu entlasten!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798