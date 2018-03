Wiener Linien bauen Fahrgastinformation weiter aus

Rund 800 Infoanzeigen bis Ende des Jahres

Wien (OTS) - Die Wiener Linien setzen ihre Offensive zur besseren Fahrgastinformation weiter fort. Über 720 elektronische Informationsanzeigen in Bus- und Straßenbahnhaltestellen geben den Fahrgästen schon jetzt Auskunft über die Wartezeit auf das nächste kommende Fahrzeug. In den letzten Tagen sind neue Anzeigen in mehreren Haltestellen in Betrieb gegangen. So etwa am Keplerplatz (Linie 14A), in der Fasangasse (Linien O, 18) und in der Haltestelle Meidlinger Hauptstraße (Linien 9A, 10A, 15A, 63A, N60). Außerdem gibt es seit kurzem neue Infoanzeigen in der Haltestelle Arthabergasse (Linien 67, O, 7A, 65A) sowie am Hernalser Gürtel (Linie 44).

Zahlreiche neue Anzeigen in den nächsten Wochen und Monaten

Auch in den kommenden Wochen werden weitere Haltestellen mit den elektronischen Anzeigen ausgestattet. Dazu zählen die Haltestellen Aumannplatz (Linien 40, 41), Yppengasse (Linie 44) sowie beim Himmelmutterweg (Linie 43). Bis Jahresende ist die Installation von insgesamt über 80 neuen Anzeigen in fast 40 Haltestellen vorgesehen. Dann wird die Gesamtzahl an elektronischen Infoanzeigen insgesamt auf über 800 steigen und für eine bessere Information der Fahrgäste sorgen.

Straßenbahnen und Autobusse sind mit einem Boardcomputer ausgestattet, der alle 20 Sekunden seinen aktuellen Standort an einen zentralen Rechner übermittelt. So kann die Entfernung und die geplante Fahrzeit bis zur nächsten Station und die Wartezeit für die Fahrgäste errechnet werden.

