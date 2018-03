ORF III mit Jonas Kaufmann im "Festspielgespräch" und einem musikalischen Doku-Montag

Am 12. August im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Jonas Kaufmann ist am Montag, dem 12. August 2013, um 19.45 Uhr zu Gast bei den "Salzburger Festspielgesprächen" in ORF III. Bei den heurigen Salzburger Festspielen ist der charismatische Tenor in der Titelrolle von Giuseppe Verdis "Don Carlo" zu erleben. Unter der Regie von Peter Stein steht er demnächst - Premiere wird am 13. August gefeiert - gemeinsam mit Thomas Hampson und Anja Harteros auf der Bühne des Großen Festspielhauses. ORF 2 zeigt "Don Carlo" am 16. August ebenso um 20.15 Uhr wie ORF III am 25. August. Schon 1999 debütierte Jonas Kaufmann bei den Salzburger Festspielen als Student in "Doktor Faustus"; den großen Durchbruch schaffte er 2003 in Salzburg, wo er auf Einladung von Peter Ruzicka in der Rolle des Belmonte in Mozarts "Entführung aus dem Serail" begeisterte. Jonas Kaufmann erzählt im Gespräch mit Barbara Rett über den Borderliner Don Carlo, wie er gerade durch seine Vielfalt seine Stimme flexibel hält und warum es Opernsänger heutzutage viel schwerer haben als zu Karajans Zeiten.

Der Doku-Montag wendet sich ganz dem Thema Musik zu - als atmosphärische Einstimmung auf den großen "Day of Rock", den ORF III am Donnerstag, dem 15. August 2013, präsentiert. Um 20.15 Uhr erzählt die Dokumentation "Musik als Waffe" in historischen Exkursen die Geschichte des Einsatzes von Musik zu Kriegszwecken und führt drastisch vor Augen, wie etwas eigentlich Reines und Schönes in den Händen von Militärstrategen und Folterknechten zu einer furchterregenden Waffe werden kann.

"Lemmy - The Godfather of Hardrock" nimmt um 21.05 Uhr den Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister in den Blick, der in den vergangenen vier Jahrzehnten die Musikgeschichte maßgeblich beeinflusst hat. Der Film erzählt die Geschichte einer Hard-Rock-Ikone und zeigt exklusives Archivmaterial sowie Interviews mit ebenbürtigen Größen wie beispielsweise Ozzy Osbourne.

Um 22.40 Uhr begleitet die Dokumentation "Iron Maiden: Flight 666" den im Februar/März 2008 absolvierten ersten Teil der "Somewhere Back in the World"-Tour, während der die Band 23 Konzerte auf fünf Kontinenten spielte und in 45 Tagen eine Strecke von 70.000 Kilometer zurücklegte. Die Reisestrapazen der Band und die stürmischen Fans allerorten sind ebenso dokumentiert, wie die individuelle Freizeitgestaltung und der eine oder andere Barbesuch. Tatsächlich ermöglicht der Film einen unverwehrten Blick hinter die Kulissen, einen tatsächlichen "Access All Areas". Natürlich beinhaltet die Dokumentation auch einige der spektakulärsten Live-Filmaufnahmen der Band.

