TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Die vergebene Chance", von Christian Jentsch, Ausgabe vom 11. August 2013

Eine zunehmende Radikalisierung droht nicht nur Ägypten in den Abgrund zu stoßen.

Innsbruck (OTS) - Von Ägypten aus wurde die Revolution in die arabische Welt getragen. Doch die Hoffnung auf eine neue Zukunft schwindet.

Die Revolution von 2011 weckte nicht nur in Ägypten große Hoffnungen. In der arabischen Welt wurde ein Sturm entfacht, der Despoten hinwegfegte und der breiten bisher stummen Masse eine Stimme gab. Von Marokko über Tunesien, Libyen und Ägypten bis hin nach Syrien gingen die Menschen auf die Straße, um ihre Rechte einzufordern. Heute haben viele ihre Hoffnungen bereits wieder begraben.

In Ägypten konnten die Muslimbrüder die ersten freien Wahlen des Landes klar für sich entscheiden. Doch die Islamisten verabsäumten es, das Land zu einen. Mohammed Mursi war nicht der Präsident aller Ägypter, viele fürchteten den Aufbau eines islamistischen Gottesstaates, die Helden des Arabischen Frühlings sprachen von einem Verrat an der Revolution. Das Militär witterte seine Stunde, schritt ein und entmachtete Mursi und seine Muslimbrüder. Nur eines ist klar:

Wer die bei den Wahlen siegreichen Muslimbrüder nun wieder in den Untergrund verbannen will und ihre Anführer ins Gefängnis steckt, spielt mit dem Feuer. Eine Radikalisierung der Islamisten in Ägypten könnte für die ganze Region fatale Folgen haben.

Eine Region, die ohnehin am Boden liegt. In Syrien ist die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Bürgerkrieges längst geschwunden. Das Abschlachten geht weiter, Tag für Tag. Und die Öffentlichkeit nimmt kaum mehr Notiz von den alltäglichen Tragödien. Im Bürgerkriegsland haben geostrategische Interessen der Welt- und Regionalmächte den Ruf der Menschen nach mehr Freiheit längst übertönt. Es tobt ein Stellvertreterkrieg, der eine rasche Friedenslösung unmöglich zu machen scheint.

