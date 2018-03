Khol: Wertanpassung der Pensionen ist sozialpartnerschaftlich erarbeitet und steht im Gesetz - nicht in Wahlprogrammen

Von Bundeskanzler Faymann enttäuscht: Will er Sozialpartnerschaft ganz aufgeben?

Wien (OTS) - Zur heutigen Rede von Bundeskanzler Werner Faymann und den darauf folgenden Aussagen von PVÖ-Präsident Karl Blecha, hält Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes, fest:

"Die Wertanpassung der Pensionen für die kommenden Jahre steht aufgrund einer Mehrjahres-Einigung zwischen Sozialpartner Seniorenrat und Bundesregierung im Gesetz: gedämpfte Anpassung 2014 - dabei aber volle Abgeltung für Ausgleichszulagen - und volle Teuerungsabgeltung für alle Pensionen 2015 und 2016. Was im Gesetz steht, braucht man nicht jetzt großspurig zu fordern und braucht man schon gar nicht in ein politisches Wahlprogramm zu schreiben. Dasselbe gilt für alle anderen in dieser Regierungsperiode sozialpartnerschaftlich erarbeiteten Reformen. Oder will Bundeskanzler Faymann nun auch im Bereich Pensionen die Sozialpartnerschaft in Frage stellen?"

"Ich bin von Bundeskanzler Faymann enttäuscht. Ich hätte erwartet, dass er die große Bühne nützt, um sich konkret mit den Sorgen und Problemen der älteren Generationen auseinanderzusetzen und nicht nur Süßholz raspelt. Das ÖVP-Zukunftsprogramm gibt klare Antwoten auf die konkrete Lebenssituation der Seniorinnen und Senioren: mit der Pension für wirklich alle Mütter, mit der Flexibilisierung der Zuverdienstgrenzen, und vor allem mit der bundesweiten Gebührenbremse - die unsere Senioren vor Abzockern und Preistreibern schützt. Und mit wichtigen weiteren konkreten Punkten, die wir in unserer Pressekonferenz am kommenden Montag gerne im Detail beleuchten", hält Khol abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis: Österreichischer Seniorenbund, stv. Generalsekretärin Susanne Walpitscheker, 0650-581-78-82, swalpitscheker @ seniorenbund.at, www.seniorenbund.at