Faymann in ÖSTERREICH: Lehrerdienstrecht geht in Begutachtung

Kanzler: "Will kommende Woche mit Vizekanzler Konsens erzielen, dass wir das Lehrerdienstrecht noch vor der Wahl in Begutachtung schicken."

Wien (OTS) - Im Interview mit der Tageszeitung ÖSTERREICH (Sonntagsausgabe) kündigt Bundeskanzler Werner Faymann an, das neue Lehrerdienstrecht noch vor der Wahl in Begutachtung zu schicken: "Es soll vor der Wahl in Begutachtung gehen. Bei der Bildung darf es keine Blockade geben. Auch der Herr Neugebauer darf die Bildungsreform, die Millionen Eltern haben wollen, nicht aufhalten."

Konkret will Faymann sich schon kommende Woche mit Vizekanzler Michael Spindelegger darauf einigen, das Lehrerdienstrecht in Begutachtung zu schicken: "Die kommende Woche soll ganz im Zeichen der Bildungsreform stehen. Und da ist das neue Lehrerdienstrecht, das ja die moderne Ganztagsschule ermöglichen soll, ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde gerne bis Ende der kommenden Woche mit dem Herrn Vizekanzler einen Konsens erzielen, dass wir das neue Lehrerdienstrecht noch vor der Wahl in die Begutachtung schicken."

Scharfe Kritik übt Faymann an Beamten-Chef Fritz Neugebauer: "Wir können ja mit der Bildungsreform nicht warten, bis endlich auch der Herr Neugebauer dafür ist - da warten wir noch weitere 20 Jahre! Niemand, auch ein Herr Neugebauer nicht, darf bei der Bildung ein Stoppschild aufstellen."

