KURIER: Spindelegger will Lehrerdienstrecht in Begutachtung schicken

ÖVP-Chef: "Betroffene können Standpunkte noch einbringen" / Beschluss vor der Nationalratswahl ist nicht nötig

Wien (OTS) - ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger will den Gesetzesentwurf für ein neues Lehrerdienstrecht nun in Begutachtung schicken. "Ich stehe dazu, dass wir in der Regierung beim Lehrerdienstrecht den nächsten Schritt setzen und es in Begutachtung schicken", sagt Spindelegger zum KURIER (Sonntag-Ausgabe).

"Im Begutachtungsverfahren", so der ÖVP-Außenminister, "können alle Betroffenen ihre Standpunkte einbringen." Spindelegger geht davon aus, dass das Lehrerdienstrecht nach dem Begutachtungsverfahren im Konsens mit den Sozialpartnern beschlossen wird.

Ein Beschluss vor der Nationalratswahl ist für ihn nicht zwingend nötig: "Denn für das Schuljahr 2013/2014 ist die Zeit ohnehin schon zu kurz. Das Dienstrecht kann erst für neue Lehrer im Schuljahr 2014/15 gelten."

Rückfragen & Kontakt:

KURIER INNENPOLITIK

01 52100 2649