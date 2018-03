Bildung: BZÖ-Bucher bietet SPÖ Reformallianz an

Wien (OTS) - BZÖ-Bündnisobmann Josef Bucher bietet heute Bundeskanzler Faymann und der SPÖ an, gemeinsam eine Sondersitzung zur Umsetzung einer Bildungsreform einzuberufen. Es gebe im Parlament eine Mehrheit für eine Reform, so BZÖ-Chef Bucher in Richtung SPÖ. "Es muss Schluss sein mit der Dauerblockade der ÖVP-Gewerkschafter und ihres "Blockadekomplizen" Spindelegger." Der Reformstau müsse ein Ende haben, so Bucher weiter. Faymann solle sich von Spindelegger und Co. nicht länger an der Nase herumführen lassen, sondern im Interesse der Kinder und Jugendlichen endlich handeln.

"Wenn hier die ÖVP trotz Pisa-Dauerdesaster, trotz enormer Bildungskosten, die so dringend notwendige Bildungsreform blockiert und nicht nur Parlament, Eltern und Kinder, sondern auch die abertausenden engagierten Pädagogen - die sich mit voller Kraft um die ihnen anvertrauten Schüler kümmern - in Geiselhaft nimmt, dann muss damit Schluss gemacht werden. Ich lade die SPÖ ein, hier mit dem BZÖ und der Opposition in Verhandlungen zu treten und wenigstens einmal in fünf Jahren Mut zu beweisen. Es gilt über alle Parteigrenzen hinweg, Reformen umzusetzen. Die schwarzen Reformverweigerer dürfen mit ihren billigen Tricks nicht mehr durchkommen", so Buchers Appell an Faymann.

