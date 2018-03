Blecha: Pensionen bei SPÖ und Bundeskanzler Faymann in sicheren Händen

Der Vergleich macht Pensionistinnen und Pensionisten sicher

Wien (OTS/SK) - "Einmal mehr hat heute Bundeskanzler Faymann bewiesen, dass er auf Seite der Pensionistinnen und Pensionisten steht. Er hat sich für kaufkraftgesicherte Pensionen ausgesprochen und dafür, dass der Fahrplan beim Frauenpensionsalter eingehalten wird. Die ältere Generation kann sich auf die SPÖ verlassen!", erklärte Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst in Bezug auf die Faymann-Rede zur älteren Generation in St.Pölten.****

"Während im ÖVP-Wahlprogramm keine Silbe zur Wertsicherung der Pensionen steht, während nach wie vor die Frauen auf eine klare Antwort von ÖVP-Obmann Spindelegger zum Frauenpensionsalter warten, ist das Programm von SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann klar:

Kaufkraftsicherung bei den Pensionen, kein Vorziehen bei der Anhebung des Frauenpensionsalters", so Blecha.

Und Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha abschließend: "Der Vergleich der Aussagen und Programme der SPÖ mit allen anderen wahlwerbenden Parteien macht die Pensionstinnen und Pensionisten sicher, wer für sichere Pensionen kämpft!" (Schluss) up/dm

