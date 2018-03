FPÖ: Kickl: Telekom-Verbindungen zu SPÖ, ÖVP und Grünen müssen nun überprüft werden

FPÖ wird Rechtsmittel gegen Abschöpfungsurteil ergreifen

Wien (OTS) - Maßgebliche Vertreter des Unternehmens wie Ex-Vorstand Fischer hätten im Verlauf des Prozesses ausgesagt, dass die Telekom im besagten Zeitraum des Jahres 2004 offenbar als eine Art "Selbstbedienungsladen" für alle politischen Parteien genützt worden sein solle. Daher müsse es nun im Interesse des umfassenden Kampfes gegen Korruption eine volle Konzentration auf ÖVP, SPÖ und Grüne und deren Verbindungen zur Telekom geben. "Welche Geschäftsverbindungen bestanden zwischen den Parteien SPÖ, ÖVP und Grünen, ihren Vorfeldern oder mit ihnen befreundeten Organisationen einerseits und derTelekom andererseits? Welche Verbindungen bestanden zwischen Lobbyisten und sonstigen Auftragnehmern dieser Parteien und der Telekom? Alles das ist jetzt systematisch zu untersuchen, wenn sich die Justiz nicht dem Vorwurf der Einseitigkeit aussetzen will" erläuterte FPÖ-Generalseketär Herbert Kickl. Man müsse im Zusammenhang mit der SPÖ nur Bundesgeschäftsführer Darabos, der diese Funktion ja auch 2004 inne hatte, fragen und sich in den Reihen der ÖVP an den damaligen Generalsekretär Lopatka wenden. Die Aussagen der Telekom-Verantwortlichen im Prozess in Richtung der anderen Parteien hätten jedenfalls nicht so geklungen, als sei damit gemeint gewesen, die Telekom hätte großen Nutzen von den "Geschäftsbeziehungen" zu ihnen gehabt. Vielmehr sei im Prozess der Eindruck entstanden, als hätten sich diese Parteien oder deren verlängerte Arme über den staatsnahen Betrieb finanziert.Dieses Modell von Ausgaben ohne nachweisbaren Nutzen für das Unternehmen kenne man ja von den ÖBB-Faymann-Inseraten. All das sei jetzt im Interesse der Öffentlichkeit zu untersuchen.

Zum gestrigen Spruch, wonach die FPÖ 600.000 Euro "zurückzahlen" müsse, erklärte Kickl, dass man auf die schriftliche Ausfertigung des Urteils warten und dann fristgerecht Rechtsmittel ergreifen werde. "Sollte das Urteil in letzter Instanz bestätigt werden, werden wir alle Hebel in Bewegung setzen, um uns an den Damen und Herren der damaligen Führungsmannschaft schadlos zu halten", kündigte der freiheitliche Generalsekretär an.

Wie Kickl betonte, hätten diverse Überprüfungen der Finanzen ergeben, dass es keinerlei Hinweise für irgendeinen Zusammenhang zwischen Geschäften Rumpolds mit der Telekom einerseits und Begünstigungen der FPÖ andererseits gebe. HC Strache habe 2005 einen riesigen Schuldenhaufen übernommen. Telekom- Eingänge habe es nicht gegeben, für Leistungen wie den EU-Wahlkampf sei Rumpold bezahlt worden.

