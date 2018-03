Bundeskanzler Faymann: "Mit dem Ansehen Österreichs spielt man nicht!" - Absage an entfesselte Finanzmärkte

Stärke und Erfolg Österreichs ist Verdienst von Generationen - Aussagen von in Österreich investierenden Unternehmen mehr wert als "ÖVP-Wahlkampfstudien" - Video der Rede auf www.spoe.at

St. Pölten (OTS/SK) - SPÖ-Parteivorsitzender, Bundeskanzler Werner Faymann hat heute, Samstag, jenen eine klare Absage erteilt, die Österreich und den Wirtschaftsstandort schlechtreden. "Mit dem Ansehen Österreichs spielt man nicht!", sagte der Kanzler in St. Pölten bei einer Rede an die ältere Generation. Faymann betonte auch, dass die Äußerungen von Unternehmen, die in Österreich wegen gut ausgebildeter Mitarbeiter und wegen des sozialen Friedens investieren, "mehr wert sind als ÖVP-Wahlkampfstudien". Der Bundeskanzler unterstrich weiters: "Gemeinsam mit der älteren und jüngeren Generation müssen wir das absichern, was wir geschaffen haben, und das verbessern, was notwendig ist". Klar sei, dass Österreichs Erfolg und Stärke ein Verdienst von Generationen sei, sagte der Kanzler, der sich bei der älteren Generation für ihre Leistungen bedankte. Der geschäftsführende Vorsitzende der SPÖ Niederösterreich, St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler unterstrich in seinen Begrüßungsworten, dass die SPÖ mit Kanzler Faymann für Arbeit, sichere Pensionen und sozialen Frieden stehe. "Unser Bundeskanzler Werner Faymann hat die richtigen Rezepte. Werner, du kannst auf uns zählen", sagte Stadler. ****

Die Stärke des österreichischen Wirtschafsstandortes zeige sich auch daran, dass Österreich bei der Wirtschaftskraft an dritter Stelle liege und die geringste Arbeitslosigkeit hat, sagte Faymann. Es gelte daher, die nächsten 50 Tage bis zur Wahl dafür zu nutzen, Österreich besser zu machen und nicht dafür, Österreich schlechtzureden, unterstrich Faymann. Eine Absage erteilte der Kanzler jenen, die Verschlechterungen bei der Arbeitszeit und den Frauenpensionen anstreben: "Wir lassen es niemandem durchgehen, dass er einen Zwölf-Stunden-Arbeitstag einführen oder das Frauenpensionsalter verschlechtern will. Das sind keine Kleinigkeiten und Nebenschauplätze", stellte der Kanzler in Richtung ÖVP klar.

Faymann betonte außerdem: "Lassen wir es Kandidaten, die diese Republik führen wollen, nicht durchgehen, dass sie verheimlichen, was sie nach der Wahl gemeinsam mit der FPÖ vorhaben". Die Menschen hätten ein Recht darauf, zu wissen, woran sie sind und mit wem sie es zu tun haben, so Faymann unter großem Applaus. Es gelte, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen und "für einen berechenbaren Kurs in diesem Land zu stimmen". Österreich werde unter der Führung der SPÖ in eine gute und gerechte Zukunft gebracht, betonte Kanzler Faymann.

Faymann unterstrich außerdem die Bedeutung des sozialen Friedens in Österreich: "Der soziale Frieden ist abhängig davon, ob wir Massenarbeitslosigkeit verhindern und die Spekulationen der Finanzmärkte fesseln - das ist notwendig für den Frieden im 21. Jahrhundert". Eine deutliche Absage gab es von Kanzler Faymann an "entfesselte Finanzmärkte": "Wenn wir wollen, dass es unseren Kindern und Enkelkindern besser geht, dann müssen die Ungerechtigkeiten und die entfesselten Finanzmärkte zurückgedrängt werden", machte Faymann deutlich. Klar sei: "Wenn wir nicht für eine faire Gesellschaft mit einer fairen Verteilung sorgen, dann haben unsere Kinder und Enkelkinder keine gute Zukunft", sagte Faymann. Daher könne man "jene Konzepte entsorgen, die behaupten, mit Privatisierungen könne man eine Gesellschaft gerechter machen". Für die Erhaltung von sozialem Frieden und Gerechtigkeit brauche es auch faire Steuern, so Faymann, der für eine Verlängerung der Bankenabgabe, für die Millionärssteuer und die Einführung der Finanztransaktionssteuer plädierte. Man dürfe nicht den einfachsten Weg gehen, und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Steuern abbuchen, "wir müssen die Spekulanten stärker heranziehen, das ist eine Frage der Fairness", stellte Faymann klar.

Ein Video der Rede des Bundeskanzlers wurde auf spoe.at zur Verfügung gestellt. Direktlink

https://spoe.at/story/live-stream-bundeskanzler-werner-faymann-haelt-rede-die-aeltere-generation (Schluss) mb/up

