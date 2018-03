SP-Deutsch: Sozialbau AG sichert leistbaren Wohnbestand für 120.000 Menschen

FP-Jenewein nur mehr weinerlich und ahnungslos - FPÖ ist mit ihrem Experiment in Sachen sozialer Wohnbau kläglich gescheitert

Wien (OTS/SPW) - "Die gemeinnützige Sozialbau AG sichert leistbaren Wohnbestand für 120.000 Menschen und wird im Jahr 2013 weitere 1.800 Neubauwohnungen errichten. Die durchschnittliche Miete in den Wohnungen der Sozialbau AG beträgt 3,72 Euro pro Quadratmeter Wohnnutzfläche und liegt damit deutlich unter dem Niveau privater und gewerblicher Objekte. Im Gegensatz zu den Kostensteigerungen bei privaten und gewerblichen Mieten blieben die Anpassungen bei den Mieten der Sozialbau AG stets stabil und lagen in den vergangenen Jahren immer deutlich unter den Steigerungen der Verbraucherpreise laut Verbraucherpreisindex. Außerdem verfügen alle von der Sozialbau AG verwalteten Wohnungen über ein Dauerwohnrecht. Befristete Mietverträge gibt es nicht", stellt SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch die heutigen falschen und unsinnigen Behauptungen von FP-Jenewein richtig. ****

Weiters weist Deutsch darauf hin, dass das Eigenkapital von gemeinnützigen Bauvereinigungen nicht nur ein wichtiger Indikator bei der Bonitätsprüfung der Unternehmen durch Kreditinstitute ist, sondern auch als zusätzliche Sicherheit dient. Denn gerade die Bau-und Immobilienbranche zeichne sich nicht nur durch hohe Umsätze, sondern auch durch hohe Risiken aus. Und gerade die kürzlich publik gewordene Insolvenz des Alpine-Konzerns zeige, wie wichtig eine solide Eigenkapitalbasis sei. "Entgegen der Behauptungen von FP-Jenewein, der damit einmal mehr eindrucksvoll seine wirtschaftspolitische Ahnungslosigkeit unter Beweis stellt, ist es außerdem gesetzlich klar geregelt, dass das Eigenkapital von gemeinnützigen Bauvereinigungen ausschließlich für Wohnversorgung zweckgewidmet sein muss", stellt Deutsch klar.

"Dass die FPÖ über eine besonders hohe Expertise in Sachen Wohn- und Wirtschaftspolitik verfügt, hat sie bereits mit der Pleite von 'Freies Wohnen' deutlich bewiesen. Dieses blaue Wohnbau-Experiment in Niederösterreich war von erschreckend kurzer Dauer. Bereits 2004 erfolgte die Einleitung des Insolvenzverfahrens das 2009 zum Abschluss kam. Überschuldung und Unwirtschaftlichkeit in der Unternehmensgebarung waren Folgen von u.a. zu geringer Eigenkapitalausstattung", erinnert Deutsch an den kläglichen Versuch der FPÖ in Sachen gemeinnütziger Wohnbau. (Schluss) sv

