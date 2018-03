Darabos zu Rumpold-Urteil: Sittenbild von Schwarz-Blau war Kultur des Handaufhaltens

Kultur des Nehmens kann Strache nicht völlig verborgen geblieben sein

Wien (OTS/SK) - "Sollte das erstinstanzliche Urteil halten, ist es amtlich bestätigt, dass unter Schwarz-Blau Gelder der teilverstaatlichten Telekom veruntreut wurden, um die FPÖ-Parteikasse zu füllen", stellte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst fest. "Im Telekom-Prozess offenbart sich einmal mehr das Sittenbild der unsäglichen schwarz-blauen Regierung, deren Machenschaften die Gerichte in Österreich seit Jahren beschäftigen und auch noch lange beschäftigen werden", betonte Darabos.****

Allein in der Causa Rumpold gehe es immerhin um 600.000 Euro, die der Parteikasse als Schuldenerlass zugute gekommen sein sollen. Darabos betonte, dass diese Partei mit dem Austauschen von Köpfen in der Führungsetage noch lange nicht regierungsfähiger geworden sei. "Da nützt keine noch so sehr bemühte Kindesweglegungs-Aktion von Strache:

Er war Teil der Führungsebene jener Partei, welche damals offenbar die Hand aufgehalten hat", sieht Darabos noch "einigen Erklärungsbedarf" vonseiten des FPÖ-Chefs.

"Umso bemerkenswerter ist es, dass ÖVP-Obmann Spindelegger eine Koalition mit der FPÖ nicht ausschließt. Am 29. September sind die Wähler am Zug. Sie werden darüber entscheiden, ob diesem Land Schwarz-Blau wieder zugemutet werden soll. Nur mit einer Stimme für die SPÖ kann man eine Neuauflage von Schwarz-Blau verhindern", sagte Darabos. (Schluss) up/dm

