Rauch: Plakate schaffen keine Arbeitsplätze, liebe Genossen

ÖVP hat Konzepte, um Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen – Darabos leidet offenbar unter Leseschwäche – ÖVP- Zukunftsprogramm enthält keine Forderung nach zwölf Stunden Tagesarbeitszeit

Wien, 10. August 2013 (ÖVP-PD) "Plakate schaffen keine Arbeitsplätze, Herr Darabos. Im Unterschied zu Michael Spindelegger und der ÖVP haben die Sozialisten keine Konzepte und auch nicht die Kompetenz, um die Wirtschaft zu entfesseln und Arbeitsplätze zu schaffen. Weil die Sozialisten keine Ideen für die Zukunft entwickeln können, bleibt ihnen auch nichts anderes übrig, als Überschriften zu plakatieren", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. "Offensichtlich hat der gescheiterte Verteidigungsminister eine grobe Leseschwäche und Verständnisprobleme. Ansonsten wäre ihm wohl aufgefallen, dass im Zukunftsprogramm der ÖVP keine Forderung nach einer Ausweitung der maximalen Tagesarbeitszeit auf zwölf Stunden enthalten ist", unterstreicht Rauch. Die SPÖ plakatiert Arbeit, hat aber nicht den Hauch einer Kompetenz, Arbeitsplätze zu schaffen. "Die ÖVP will die Arbeitswelt zum Vorteil von Arbeitnehmern und Unternehmen flexibilisieren, damit der Wirtschaftsstandort Österreich attraktiv und wettbewerbsfähig bleibt. Die Sozialisten hingegen offenbaren einmal mehr ihre Ahnungslosigkeit bei der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Wenn die SPÖ nicht mehr weiter weiß, flüchtet sie sich in alt bewährter Manier in Unwahrheiten. Liebe SPÖ, bleibt bei euren Leisten und erfindet neue Steuern. Die ÖVP wird auch wie weiterhin der Motor sein, um Österreich voranzubringen", hält der ÖVP-Manager abschließend fest. ****

