SP-Deutsch zu Telekomprozess: FPÖ ist Partei der Skandale - FP-Strache hat endgültig jegliche Glaubwürdigkeit verspielt

Blaue Korruptionssümpfe müssen vollständig trockengelegt werden - Strache kann politische Mitverantwortung nicht mehr leugnen

Wien (OTS/SPW) - "Der Schafspelz ist gefallen! Seit den gestrigen Schuldsprüchen im Telekom III-Prozess kann die FPÖ ihr wahres Gesicht nun endgültig nicht mehr länger verbergen. Die FPÖ ist eine Partei der Skandale" kommentiert SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch die gestrigen Urteile, in denen u.a. die FPÖ dazu verurteilt wurde aufgrund illegaler Parteienfinanzierung 600.000 Euro + Zinsen zurückzuzahlen. Für Deutsch steht fest, dass FP-Strache spätestens jetzt jegliche Glaubwürdigkeit verloren hat, denn: "Denn Strache war bereits 2004 stellvertretender FPÖ-Bundesparteiobmann und damit in alle Entscheidungen miteingebunden. Wenn Strache also glaubt, dass die ÖsterreicherInnen ihm abnehmen, dass er als damaliger Spitzenfunktionär nichts von den Deals zugunsten der blauen Partei-Taschen gewusst hat, dann ist seine Blauäugigkeit wohl doch mehr als bloß das beliebteste Plakatmotiv seiner Partei." ****

"BUWOG, Tetron, Telekom - die Liste der Skandale unter Schwarz-Blau scheint schier endlos. Die gestrigen Urteile sind bezeichnend für das blaue Sittenbild und offenbaren auf erschreckende Art und Weise wozu Strache und seine Partei fähig sind, wenn sie an den Schalthebeln der Macht sitzen. Egal ob Kärnten oder die gesamte Republik - sobald die FPÖ die Chance hat, bedient sie sich schamlos am Geld der SteuerzahlerInnen", betont Deutsch und stellt die Frage in den Raum "Wie viele schwarz-blaue Kellerleichen wohl noch unentdeckt in den Archiven und auf den Bankkonten dieser Republik schlummern?".

"In Anbetracht der zahlreichen Skandale bekommt der beliebte blaue Slogan 'Unser Geld für unsere Leut', eine völlig neue, zynische Bedeutung. Denn schon lange ist fraglich, wie es die FPÖ schafft, ihre permanenten Hetz-, Hass- und Verunglimpfungskampagnen - auch außerhalb von Wahlkämpfen - zu finanzieren", so Deutsch, der daher abschließend fordert: "Es ist Zeit, dass die schier unendlich tiefen schwarz-blauen Korruptionssümpfe endlich vollständig trockengelegt werden." (Schluss) sv

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ-Wien

Tel.: ++43/ 01/ 53 427-222

wien.presse @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at