BZÖ-Bucher für Volksbefragung über Rauchverbot

Österreicherinnen und Österreicher sollen selbst entscheiden

Wien (OTS) - BZÖ-Bündnisobmann Josef Bucher kündigt eine Initiative des BZÖ für eine Volksbefragung über ein Rauchverbot in Gastronomiebetrieben und öffentlichen Räumen an. "Das Beispiel Bayern (dort haben die Rauchgegner gewonnen) zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger selbst entscheiden können. Das derzeitige ungerechte Gesetz der rot-schwarzen Bundesregierung ist eine Husch-Pfusch-Regelung und bringt eine wahre Anzeigenflut. Mittels einer Volksbefragung soll endlich Klarheit für die Lokalbesucher und die Wirte geschaffen werden", betont Bucher angesichts der Forderung der steirischen ÖVP nach einem generellen Rauchverbot in Lokalen. "Zuerst der Wirtschaft Auflagen machen und dann für ein generelles Rauchverbot eintreten. Wirtschaftsfeindlicher als die ÖVP kann man wohl nicht mehr sein. Und wieder einmal sollen Wirtschaft und Steuerzahler für die Fehler der ÖVP teuer bezahlen. Das BZÖ sagt hier Nein und verlangt einen Volksentscheid, um diese lähmende Unsicherheit endlich zu beenden", so Bucher.

BZÖ-Obmann Bucher kann sich zwei Fragen vorstellen, bei denen alle wahlberechtigten Österreicherinnen und Österreicher eine Auswahl treffen können. Diese Fragen könnten etwa lauten:

Sind sie dafür, dass

1. ein generelles Rauchverbot in Gastronomiebetrieben und öffentlichen Räumen in Kraft tritt?

2. es in der Gastronomie und in öffentlichen Räumen Raucherbereiche oder Raucherlokale geben kann?

Der BZÖ-Bündnisobmann appelliert an die anderen Parteien, den diese BZÖ-Initiative zu unterstützen. Das Ergebnis einer solchen Volksbefragung müsse von allen Beteiligten akzeptiert und dann auch umgesetzt werden. "Das BZÖ geht den demokratischen Weg und möchte die Österreicher entscheiden lassen", so Bucher.

