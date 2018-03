Darabos: ÖVP betreibt entlarvende Klientel-Politik

Blockade bei Lehrerdienstrecht aber 12-Stunden-Tag für andere Arbeitnehmer

Wien (OTS/SK) - "Es ist entlarvend, dass die ÖVP zwar in ihrem Wahlprogramm geradezu entfesselt offen die Arbeitszeit flexibilisieren will, in Sachen Lehrerdienstrecht aber eine blockierende Klientel-Politik betreibt", stellte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst fest. So sei die VP zwar dafür, die Tagesarbeitszeit auf 12 Stunden und die Wochenarbeitszeit auf 60 Stunden für die kleinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anzuheben. "Geht es aber darum, dass Lehrer mehr Zeit in der Klasse unterrichten, wird vom schwarzen Beamtengewerkschafter und ÖVP-Nationalratspräsidenten Neugebauer abgeblockt", betonte Darabos.****

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer verwies darauf, dass die ÖVP bereits seit Jahrzehnten ihr Klientel bediene und damit notwendige Reformen massiv erschwere oder gar verunmögliche. "Der von der VP in Hochglanz-Programmen behauptete Reformeifer entpuppt sich vor dem Hintergrund eines Realitäts-Checks der VP-Politik als Belastungs- und Blockade-Kurs zugunsten der VP-Klientel und zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der Zukunft unserer Kinder. Die SPÖ lehnt jedenfalls eine von der ÖVP unter dem Deckmantel 'Flexibilisierung' geplante Abeitszeiterhöhung ab." (Schluss) up/dm

