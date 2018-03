FP-Jenewein: Multifunktionär Deutsch ist ein Symbol für Auswüchse sozialistischer "Wohnbaupolitik"

"Seine" angeblich gemeinnützige Sozialbau AG hortet Geld anstatt günstigen Wohnraum zu schaffen

Wien (OTS/fpd) - Explodierende Mieten und Betriebskosten lassen vielen Wienerinnen und Wienern kaum noch Luft zum Atmen. "Die Wohnung wird zunehmend vom Zuhause zur Armutsfalle", erklärt Wiens FPÖ-Landesparteisekretär NAbg. Hans-Jörg Jenewein. Von dieser Entwicklung würden vor allem die SPÖ und ihre "Speckschicht aus Günstlingen" profitieren.

Die gemeinnützige Wohnbauwirtschaft sollte eigentlich für ausreichend leistbaren Wohnraum in Wien sorgen und so allgemein ein Ausufern der Mieten verhindern. In der Praxis würde dieses Ziel weit verfehlt. "Die Sozialbau AG etwa scheint weniger Bauträger als vielmehr roter Machtfaktor zu sein", weist Jenewein auf die engen Verbindungen des Unternehmens zur SPÖ hin. Zumindest bis in jüngste Vergangenheit hätten sowohl Bundes-SPÖ als auch Wiener Landespartei direkt Anteile an dem angeblich gemeinnützigen Wohnbauträger, dem grö0ten Österreichs, gehalten. "Auch heute steht die Sozialbau unter sozialistischer Kontrolle. Dabei ist der Verband der Wiener Arbeiterheime die Drehscheibe der roten Machtpolitik - er hält derzeit ein knappes Fünftel am Unternehmen", berichtet Jenewein.

Multifunktionär Christian Deutsch (www.meineabgeordneten.at/Abgeordnete/christian.deutsch) sei ein Symbol für den "Einheitsbrei aus SPÖ, Stadt und Unternehmen". "Deutsch ist unter anderem SPÖ-Landesparteisekretär, Gemeinderat und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Sozialbau AG und zwei weiterer Genossenschaften", weiß Jenewein. Sozialpolitik scheine zumindest bei seiner Tätigkeit in der Sozialbau keine Priorität zu haben: Unter der Führung von Herbert Ludl und Christian Deutsch stocke die Genossenschaft nämlich laufend ihr Eigenkapital auf. "Die Errichtung von Wohnungen bleibt auf der Strecke. Und das, obwohl die Wohnungsnot in Wien immer drückender wird und die Mieten in abenteuerliche Höhen steigen", so der Landesparteisekretär. Er erklärt: "Die FPÖ will die gemeinnützige Wohnungswirtschaft insgesamt reformieren und die Bewohner wieder in den Mittelpunkt der Interessen stellen. Wir brauchen dringend mehr leistbaren Wohnraum und die Mieten dürfen nicht länger ein neuzeitlicher Zehent an den roten Parteiapparat sein." (Schluss)

