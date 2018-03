FP-Gudenus: Warum hielt der rote Pürstl Vergewaltigungsexzess geheim?

Polizeipräsident untergräbt zum wiederholten Male das Vertrauen der Bürger in die Exekutive

Wien (OTS/fpd) - Ein schreckliches Verbrechen ereignete sich vergangen Sonntag in Wien-Favoriten, als sich vier Männer gemeinsam auf eine wehrlose Frau stürzten, sie brutal vergewaltigten und den Horror auch noch filmten. Nicht vorstellbar sei das Martyrium, welches das Opfer in dieser Nacht auf dem Weg nach Hause durchleben musste, drückt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesobmann Mag. Johann Gudenus sein Mitgefühl für das Opfer aus und fordert gleichzeitig die volle Härte des Gesetzes für die verabscheuungswürdigen Täter.

Das Leid, dass dieser Frau zugefügt wurde, sei nicht in Worte zu fassen. Von größter Notwendigkeit wäre es allerdings gewesen, dass der Wiener Polizeipräsident Pürstl die Bürger umgehend über die Schreckenstat informiert hätte. "Erst fünf Tage später gab es Berichte über die Tat - und zwar offenbar nur aufgrund der konkreten Anfrage einer Tageszeitung. Das, obwohl die Bestien noch immer frei herum laufen und vielleicht sogar schon wieder auf der Lauer nach ihrem nächsten Opfer liegen. Das ist an Unverantwortlichkeit nicht zu überbieten und legt den Verdacht nahe, dass Pürstl diesen Vergewaltigungsexzess geheim halten wollte. Vielleicht, um seine Unfähigkeit, die Bürger Wiens - und da im Besonderen die Frauen - zu schützen, nicht zugeben zu müssen", so Gudenus mit Verweis auf frühere Vergewaltigungen in Wiener U-Bahnen.

Zudem stelle sich die Frage, ob Pürstl die Täter überhaupt fassen will. Gudenus: "Um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen, was dafür hilfreich ist, muss eine möglichst genaue Personenbeschreibung der Täter veröffentlicht werden. Dazu scheint Pürstl aber nicht bereit zu sein. Das ist höchst dubios, zumal jetzt auch, gemäß der für Sozialisten so typischen Täter-Opfer-Umkehr, sogar die Aussagen der Frau in Zweifel gezogen werden. Das ist ganz sicher kein Signal an die Wienerinnen, denen schlimmste Gewalt angetan wurde, sich an die Polizei zu wenden. Damit untergräbt Pürstl zum wiederholten Male das Vertrauen der Bürger in die Exekutive. Er ist längst ablösereif!" (Schluss) hn

