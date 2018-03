Kuntzl zu ÖVP-Wahlprogramm: "Ein einziges Sammelsurium an Belastungen und Beschränkungen"

ÖVP-Anschlag auf Erhöhung der Akademikerquote - SPÖ steht für Ausbau der Universitäten

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl hat heute, Samstag, heftige Kritik am Wissenschaftsteil des ÖVP-Wahlprogramms geübt. "Was die ÖVP hier vorlegt, hat nichts Zukunftsweisendes, sondern ist ein einziges Sammelsurium an Belastungen und Beschränkungen. Der gebetsmühlenartige Ruf nach Studiengebühren und Zugangsbeschränkungen ist ein Anschlag auf die Bemühungen Österreichs, seine Akademikerinnen- und Akademikerquote zu erhöhen", sagte Kuntzl gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Verwundert zeigt sich Kuntzl über das Festhalten der ÖVP an den autonomen Studiengebühren. "Offenbar hat ÖVP-Minister Töchterle nichts aus seinem letzten Fiasko gelernt. Erst lockt er die Unis in einen rechtsfreien Raum und ermuntert sie dazu, freihändig Studiengebühren einzuheben, was der Verfassungsgerichtshof als klar verfassungswidrig bezeichnet hat. Mit der SPÖ wird es keine allgemeinen Studiengebühren geben", betonte Kuntzl. Denn Österreich brauche mehr Akademikerinnen und Akademiker, "das Aufstellen finanzieller Hürden ist daher ganz sicher der falsche Ansatz", so Kuntzl an die Adresse der ÖVP.

Mit ihrem Wahlprogramm steuere die ÖVP im Rückwärtsgang in die bildungs- und unipolitische Steinzeit. "Die ÖVP will offenbar das Rad der Zeit zurückzudrehen, wo Bildung das Privileg einiger Weniger war. Für die SPÖ ist dagegen klar, dass jede und jeder das Recht auf bestmögliche Bildung und Ausbildung hat. Wir stehen daher für einen offenen Hochschulzugang und den Ausbau der Hochschulen", betonte Kuntzl. (Schluss) mb/dm

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum