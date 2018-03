AKS ad ÖVP: Keine Vielfalt, keine Chancen, NUR Leistung

Bildungsweg der ÖVP - Eine Reise in die Vergangenheit

Wien (OTS) - Traditionell elitär zeigt sich die Volkspartei in ihrem neuen Wahlprogramm. Auch im Bereich Bildung wird keine Möglichkeit ausgelassen, Schülerinnen und Schüler zu differenzieren. Es wird von Vielfalt und Chancengleichheit gesprochen, aber an der Umsetzung scheitert die ÖVP kläglich. Es wird weiter am differenzierten Schulsystem festgehalten, das im völligen Gegensatz zum Konzept von "Gleiche Chancen für alle!" steht. "Es kann nicht im gleichen Satz von Vielfalt im Schulsystem und vom "Mut zu Eliten" gesprochen werden. Das ist ein Widerspruch in sich. Nur mit einer verschränkten ganztägigen Gesamtschule kann allen Schülerinnen und Schülern die gleichen Chancen geboten werden!", betont Claudia Satler, Bundesvorsitzende der AKS.

Die ÖVP fordert in ihrem Wahlprogramm weiters die mittlere Reife, um einen Kompetenznachweis am Ende der 9. Schulstufe zu gewährleisten. "Noten sagen nichts über die Leistung von Schülerinnen und Schülern aus. Ergo, wer sich dem österreichischen Bildungssystem, basierend auf 5 Ziffern, nicht anpassen kann, wird ausselektiert. Diese mittlere Reife ist nur ein weiteres Instrument der konservativen Kräfte, um soziale Eliten zu fördern. Somit wird ein zusätzliches Hindernis für Chancengleichheit geschaffen", so die Bundesvorsitzende abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Claudia Satler

AKS Bundesvorsitzende

tel: 069911408142

mail: claudia.satler @ aks.at