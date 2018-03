FPÖ-Leyroutz weist falsche Behauptungen im heutigen "Der Standard" scharf zurück!

Rechtliche Schritte wegen übler Nachrede und Verleumdung werden eingeleitet

Klagenfurt (OTS) - Scharf weist heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, die heutige Behauptung im "Der Standard", wonach er in eine Korruptionsaffäre um die Werbeagentur Ideen-Schmiede verwickelt sei, zurück. Er sei weder verwickelt, noch habe es bei ihm eine Hausdurchsuchung gegeben. "Diese Verleumdungen sind rufschädigend und werden ein Nachspiel haben", kündigt Leyroutz rechtliche Schritte an. (Schluss)

