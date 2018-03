SJ-Moitzi: ÖVP präsentiert Schwarz-Blaues Nostalgie-Programm!

Volkspartei verfällt in Grasser-Schüssel Schreckenszeiten und will Krisenkosten auf Rücken der Jugend und der ArbeiterInnen abwälzen

Wien (OTS) - "Während die Gerichte mit der Aufarbeitung von Schwarz-Blau beschäftigt sind und uns Jugendlichen die Rekordjugendarbeitslosigkeit bei guter Wirtschaftslage unter Grasser, Strasser &Co noch immer schmerzhaft in Erinnerung ist, legt die Volkspartei ein Nostalgie-Programm der übelsten Sorte vor", kommentiert Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich und Nationalratskandidat, die gestrige Präsentation Spindeleggers. Die Volkspartei lege ein Krisenprogramm vor, das "genau jene bittere Pillen beinhaltet, die uns in die jetzige ökonomische und politische Krise geführt haben. Flexibilisierungspläne, Steuergeschenke für Superreiche und Konzerne und Privatisierungen sind nicht die Lösungen, sondern der Weg in den Abgrund"

Auch die katastrophale Situation am Wohnungsmarkt werde durch die Forderungen der Volkspartei nicht gelindert. "Auf diesem Problemfeld kann man die ÖVP und Ministerin Karl sowieso nicht mehr ernst nehmen, da von konservativer Seite null Bewegung in Richtung eines modernen und erneuerten Mietrechts vor der Wahl zu sehen war. Viel lieber verschiebt man diese Reformhülse in Arbeitsgruppen, um Zeit zu gewinnen" Zu den geplanten Schnüffelaktionen im Gemeindebau hagelt es auch Kritik von Moitzi: "Erstens leben nach aktuellen Studien keine MillionärInnen oder Superreiche im Gemeindebau. Zweitens werden durch solche abstrusen Pläne für niemanden die Mieten billiger"

Die Antworten auf die Probleme der heutigen Jugend am Arbeits- und Wohnmarkt müssen laut Moitzi "Investitionsoffensiven und ein Umkrempeln des Steuersystems" sein. "Nirgendwo in der EU ist Vermögen so ungleich verteilt wie bei uns. Durch die Rettung maroder Banken wurden außerdem europaweit Schuldenberge angehäuft. Die Antwort auf diese Krise darf also nicht 'more oft he same', sondern muss eine Kehrtwende hin zu mehr Sozialstaat, zu mehr Steuergerechtigkeit und zu mehr öffentlichen Investitionsprogrammen sein. Die oberste Priorität der Krisenbekämpfung muss die Senkung der Arbeitslosigkeit, die Bekämpfung prekärer Beschäftigungsverhältnisse und aktive Beschäftigungspolitik sein!"

