Junge Erwachsene holen kostenlosen Pflichtschulabschluss nach

Bund-Länder-Initiative greift

Wien (OTS) - Die im Jahr 2012 gestartete Bund-Länder-Initiative zur Förderung der Erwachsenenbildung läuft erfolgreich. Seit dem Frühjahr 2012 gibt es 47 Lehrgänge mit rund 900 TeilnehmerInnen, im Herbstsemester 2013/14 starten nochmals 25 Lehrgänge für rund 510 junge Menschen an sechs Wiener Bildungsinstitutionen. Interessierte sollten sich bereits jetzt an die Einrichtungen wenden, da vorab eine so genannte Clearingphase den individuellen Entwicklungsplan unterstützt. Dabei werden nicht nur die vorhandenen Kompetenzen festgestellt und ein Kerncurriculum erarbeitet, sondern auch Lernhilfe, IT-Kompetenzen und begleitendes Lerncoaching angeboten.

Ziel ist es, gering qualifizierten jungen Menschen durch diese Bildungsmaßnahmen bessere Zugangschancen zum Arbeitsmarkt zu eröffnen. Der bisherige Trend bestätigt die angesprochene Zielgruppe:

der Anteil der 16- bis 18-jährigen TeilnehmerInnen ist mit fast 50% der höchste, jeweils die Hälfte sind Mädchen bzw. Burschen. Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch: "Ich freue mich, dass viele junge WienerInnen das kostenlose Angebot, den Pflichtschulabschluss nachzuholen, nutzen. Denn das ermöglicht ihnen nicht nur bessere Berufschancen sondern stärkt auch ihre Persönlichkeit und das Selbstbewusstsein."

Die kostenlosen Lehrgänge dauern zwei bis drei Semester und werden als Tages- bzw. Abendlehrgänge abgehalten.

Folgende Erwachsenenbildungseinrichtungen bieten diese an:

Die Wiener Volkshochschulen

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene

www.vhs-wien.at

abz*austria - kompetent für frauen und wirtschaft

Zielgruppe: Mädchen und Frauen ab 16 Jahren

www.abzaustria.at

Berufsförderungsinstitut Wien

Zielgruppe: Berufstätige

www.bfi-wien.or.at

Germanica Bildungsinstitut

Zielgruppe: Menschen mit Migrationshintergrund

www.germanica.at

UKI - Unterstützungskomitee zur Integration von MigrantInnen Zielgruppe: Jugendliche und junge, erwachsene Migrantinnen und Migranten

www.uki.or.at

WUK m.power

Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene

www.mpower.wuk.at

Die Magistratsabteilung 13 - Bildung und außerschulische Jugendbetreuung fördert die akkreditierten Einrichtungen und hat dafür bisher rund 9,1 Mio Euro (2012 und 2013, einschließlich dem 50%-Bundesanteil) ausgegeben.

