"profil": BZÖ-Liste ohne Stadler, Petzner, Grosz

BZÖ-Chef Josef Bucher streicht Petzner und Stadler von Bundesliste - Grosz an unwählbarer Stelle - Befreiungsschlag soll Wahlchancen heben

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, plant der Obmann des Bündnis Zukunft Österreich, Josef Bucher, bei der Erstellung der Kandidatenliste für die Nationalratswahl am 29. September einen personellen Befreiungsschlag, um die Wahlchancen des BZÖ zu erhöhen. Demnach hat Bucher neben dem Kärntner Abgeordneten Stefan Petzner auch den niederösterreichischen EU-Mandatar Ewald Stadler von der Bundesliste gestrichen. Der steirische BZÖ-Chef Gerald Grosz ist nur an aussichtsloser Stelle gereiht.

Die Bundesliste des BZÖ wird kommenden Montag in Wien präsentiert.

