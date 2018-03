"profil": Abgeschobener Flüchtling: "Ihr habt mich in den Tod zurückgeschickt"

Pakistani fürchtet um sein Leben - drei seiner Brüder wurden im April ermordet

Wien (OTS) - In einem Interview in der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" berichtet einer der acht Pakistani, die vor zwei Wochen aus dem Wiener Servitenkloster abgeschoben wurden, wie es ihm seit seiner Landung in Islamabad ergangen ist. Der Mann, der aus Sicherheitsgründen anonym bleibt, erzählt, dass er am Flughafen mehrere Stunden lang festgehalten und verhört worden sei. Derzeit befinde er sich in seinem Heimatort, wo er um sein Leben fürchte. Drei seiner Brüder wurden im April erschossen, ein anderer konnte ins Ausland flüchten, ein weiterer ist verschollen. Die Mörder seiner Brüder seien Mitglieder einer kriminellen Organisation, die über viel Macht, Geld und gute Beziehungen zur Regierung verfüge. Er rechne jederzeit damit, ebenfalls angegriffen zu werden. Deshalb schlafe er in der Nacht auf Feldern oder im Wald, sagte der Pakistani im "profil"-Interview. Für eine Flucht fehlten ihm die Mittel, er wolle nach Österreich zurück, wo er vor Jahren um Schutz angesucht hat. Seine Botschaft an österreichische Politiker und Behörden: "Ihr habt mich in den Tod zurückgeschickt."

