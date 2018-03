Abgang eines Charismatikers

Innsbruck (OTS/TT) - Untertitel:

In Südtirol steht ein heißer Herbst bevor: Die Landtagswahlen werden für Überraschungen sorgen, weil die SVP weiter an Boden verliert und Luis Durnwalder, der das bis jetzt immer ausgeglichen hat, nicht mehr antritt.

Text:

Von Mario Zenhäusern

Der Herbst steht ganz im Zeichen von Erneuerung. In Österreich stehen bekanntlich Nationalratswahlen (29. September) an, auch die Deutschen stimmen über die künftige Zusammensetzung ihres Bundestags ab (22. September). Eine Woche früher, am 15. September, wählen die Bayern ihren Landtag und am 27. Oktober entscheiden die Südtiroler, wer künftig im Landesparlament in Bozen das Sagen hat. Vier Wahlgänge also, von denen allerdings zwei wenig Spannung versprechen. In Österreich deutet alles auf eine Fortsetzung der großen Koalition hin, fraglich ist lediglich, wer Erster und wer Zweiter wird. In Deutschland wiederum führt an Angela Merkel auch in Zukunft kein Weg vorbei. Die Bundeskanzlerin und die von ihr geführte Union aus CDU und CSU liegt in allen Umfragen meilenweit vor Herausforderer Peer Steinbrück (SPD).

In Bayern steht der Wahlsieger ebenfalls bereits fest. Ministerpräsident Horst Seehofer hat seine CSU aus dem Jammertal wieder nach oben geführt. Letzte Umfragen sehen den kantigen Oberbayern bereits in der Nähe der absoluten Mehrheit. Damit hat Seehofer in fünf Jahren viel von dem wettgemacht, was sein Vorgänger im Amt, Günther Beckstein, und an der Spitze der Partei, Erwin Huber, an Terrain verloren hatten. Die beiden hatten die CSU von 60,7 auf 43,4 Prozent abgewirtschaftet, Seehofer könnte jetzt wieder an der 50-Prozent-Marke kratzen.

Am spannendsten, auch aus Tiroler Sicht, sind die Landtagswahlen in Südtirol. Hier steht in mehrfacher Hinsicht eine Zäsur bevor. Landeshauptmann Luis Durnwalder, der dem Land und der seit jeher mit absoluter Macht regierenden Südtiroler Volkspartei (SVP) in den vergangenen 25 Jahren seinen Stempel aufdrückte, kandidiert nicht mehr. Das Politiker-Urgestein verabsäumte es aber, in seiner Amtszeit einen Kronprinzen aufzubauen, was die Partei in Turbulenzen schlittern ließ. Sein designierter Nachfolger Arno Kompatscher muss nun alles daransetzen, die zerstrittenen Lager der früheren Sammelpartei aller Südtiroler zu einen. Das ist umso schwieriger, als im Zuge des parteiinternen Kampfs um den Platz an der Sonne Parteichef Richard Theiner auf der Strecke blieb. Das Gerangel der Granden dürfte sich bei der Wahl als schwerer strategischer Fehler erweisen.

In den letzten Jahren kehrten viele Südtiroler der SVP den Rücken und drifteten ins rechte Lager (Freiheitliche, Union für Südtirol etc.) ab. 2008 vermochte der Charismatiker Durnwalder das noch auszugleichen - derzeit aber ist niemand in Sicht, der ihm dieses Kunststück nachmachen könnte.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610