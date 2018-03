Neues Volksblatt: "Bessere Ideen" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 10. August 2013

Linz (OTS) - Selbstverständlich wäre es blauäugig anzunehmen, dass sich die Parteienauseinandersetzung im Wahlkampf auf der Ebene einer sachbezogenen Diskussion abspielt. Bevor man sich mit einem Wahlprogramm als Ganzes auseinandersetzt, ist es natürlich einfacher, einen Punkt herauszunehmen und den als schreckliche Androhung breitzutreten - wie es etwa die SPÖ mit dem Thema Arbeitszeitflexibilisierung macht. Man wolle den "Beschäftigten 12-Stunden-Arbeitstage aufbürden", malte SPÖ-Geschäftsfüher Darabos den Teufel an die Wand. Dass dahinter die Idee des durchaus sinnvollen Zeitwertkontos steht, spielt in der Abkanzelung schon keine Rolle mehr. Bemerkenswert ist, dass die SPÖ grundsätzlich lieber die Angstkeule schwingt - Faymann will bekanntlich Österreich nicht Schwarz-Blau überlassen - als dass sie inhaltliche Ansagen macht. Die "Schlichtheit der Argumentation", die Oberösterreichs SPÖ-Chef Ackerl bei Spindelegger und Fekter auf die Nerven geht, stört ihn offenbar an der eigenen Partei nicht.

Jedenfalls: Wer wirklich wissen will, wofür die Parteien stehen, sollte deren Programme tatsächlich genau studieren und sich nicht auf die Bewertung durch die politischen Gegner verlassen. Andernfalls kauft man am Wahltag die Katze im Sack und ist am Ende verwundert, was herauskommt. Ein Wahlkampf der besseren Ideen ist zwar eine Illusion, aber die besseren Ideen zu wählen ist möglich.

