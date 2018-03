FPÖ-Deimek: ÖBB müssen sicheren öffentlichen Verkehr garantieren!

Begleitpersonal statt überzogener Abfertigungen

Wien (OTS) - Abseits von Hauptrouten finden sich meist keine Zugbegleiter in den Wagen der Österreichischen Bundesbahnen. Besonders für Senioren und gesundheitlich beeinträchtigte Menschen kann daher nicht von echter Barrierefreiheit gesprochen werden. "Probleme werden oftmals über mehrere Haltestellen hinweg nicht bemerkt. Hier besteht Aufholbedarf", kritisiert der FPÖ-Verkehrssprecher Gerhard Deimek.

"Die neueren Züge sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität verhältnismäßig einfach zu betreten. Doch was passiert, wenn ein von hochsommerlichen Außentemperaturen in Mitleidenschaft gezogener Fahrgast einen Schwächeanfall erleidet?", fordert Deimek ein erforderliches Mindestmaß an Begleitpersonal auch auf Nebenstrecken der ÖBB. Unzählige Kinder würden die ÖBB täglich nutzen, um in die Schule zu kommen. "Auch hier würde ich mir wünschen, dass jemand ein Auge auf unseren Nachwuchs wirft und eine helfende Hand parat hat", präzisiert Deimek seine Forderungen.

"Die ÖBB haben aus freiheitlicher Sicht auch einen sozialpolitischen und gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen. Für Missmanagement und Abfindungen sind Milliarden und Millionen da. Bei den Kunden und Menschen wird hingegen der Rotstift angesetzt", kritisiert Deimek die Führungsspitze der Bundesbahnen.

