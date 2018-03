Wurm: Statt Studie einstampfen, Verbesserungen angehen

Wirtschaftskammer interveniert bei EU-Kommissar Hahn Wettbewerbs-Studie vom Netz zu nehmen - Grund ist das schlechte Abschneiden Tirols in Bildungsfragen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordnete Gisela Wurm ist irritiert über die Stellungnahme der Tiroler Wirtschaftskammer, wonach die aktuelle Studie betreffend Wettbewerbsfähigkeit der EU-Regionen nach einer Intervention bei EU-Kommissar Hahn vom Netz genommen werden soll. "Statt sich Gedanken zu machen, wie Tirol vor allem im Bereich Bildung besser abschneiden könnte, ist man bemüht, Fakten zu vertuschen", sagte Wurm am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Laut "Tiroler Tageszeitung" hat die Wirtschaftskammer Tirol gestern in Brüssel interveniert und sich bei EU-Kommissar Hahn über die Studie beschwert. Besonders erzürnt war die Wirtschaftskammer offenbar über die angeführten Schwächen Tirols vor allem im Bildungsbereich. "Was ist das für ein Politikverständnis, wenn man immer dann Studien nicht veröffentlichen will, nur weil einem die Ergebnisse nicht passen?", so Wurm. ****

"Tirol ist in Sachen Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu 2010 im aktuellen Ranking um 36 Plätze zurückgefallen, im Bereich Bildungssystem sogar um 40 Plätze. Hier ist Handlungsbedarf gefordert", betonte Wurm und weiter: "Die ÖVP sollte ihre Blockadehaltung in Bildungsfragen endlich aufgeben und sich den Herausforderungen der Zukunft stellen". Man müsse gemeinsam raus aus der Bildungssackgasse, alles andere wäre Realitätsverweigerung. Positiv in der Wettbewerbsfähigkeits-Studie hingegen ist der Bereich der Arbeitsmarktpolitik - Tirol belegt hier den 10. Platz von 273 EU-Regionen. Wurm gratuliert in diesem Zusammenhang ganz besonders dem AMS-Tirol und dem AMS-Geschäftsführer Toni Kern zu der hervorragenden Arbeitsmarktpolitik. (Schluss)

