"Thema" zu Besuch bei geistig abnormen Rechtsbrechern

Am 12. August um 21.10 Uhr in ORF 2

Christoph Feurstein präsentiert "Thema" am Montag, dem 12. August 2013, um 21.10 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Weggesperrt - Besuch bei geistig abnormen Rechtsbrechern

"Ich kenne praktisch keine Freiheit mehr. Seit dem neunten Lebensjahr war ich im Heim, und als ich dann die Erzieherin ermordet habe, bin ich ins Gefängnis gekommen", erzählt Herr K. Der gemütlich wirkende 52-Jährige ist einer der rund 120 Insassen in der Justizanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher in der Justizanstalt Göllersdorf. Sie sind inhaftiert als gefährliche Verbrecher sowie Täter, die aufgrund mangelnder Schuldfähigkeit nicht zu einer normalen, begrenzten Haftstrafe verurteilt werden können. Keiner der Insassen weiß, ob und wann er entlassen wird. Herr M. hat keinen Kontakt zu Angehörigen mehr, aber Brieffreunde in aller Welt: "Freiheit bedeutet für mich, dass ich meine Briefe schreiben kann, dass ich ab und zu ein Packerl bekomm, aber eigentlich: dass meine Gedanken frei bleiben." "Thema" bringt einen der ganz seltenen Einblicke in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Florian Berger hat mit Betreuern und Insassen gesprochen.

Badeunfälle - die unterschätzte Gefahr

Sommer, Sonne, Badespaß. Doch nur ein Moment der Unachtsamkeit kann zur Tragödie führen. Bei Kindern ist Ertrinken - nach Verkehrsunfällen - die zweithäufigste Todesursache. Die zweijährige Lilli-Rose aus Werndorf bei Graz hatte großes Glück: Ihre Eltern finden das Kind rechtzeitig - im Gartenpool, mit dem Gesicht nach unten. Sie können das Kind wiederbeleben. Auch der 13-jährige Lukas hat überlebt. Sein Freund und der Bademeister des Schwimmbades Trofaiach haben ihm das Leben gerettet. Mehr als 30 Badeunfälle gab es in diesem heißen Sommer, die meisten endeten tödlich. Wie können Kinder geschützt werden und warum sind heuer besonders viele Erwachsene unter den Opfern? Franz Normann, Gudrun Kampelmüller, Petra Kanduth und Susanna Zaradic haben recherchiert.

Motorboot-Cops - die Seepolizei im Einsatz

Rund 180 speziell ausgebildete Seepolizisten mit insgesamt neun Motorbooten sorgen auf Kärntens Gewässern für Sicherheit und Ordnung. Sie schlichten Streit zwischen Motorbootkapitänen und Schwimmern, stoppen Temposünder und achten darauf, dass die Promillegrenze eingehalten wird. Dass Boote angesichts der alkoholischen Fracht mehr unter als über Wasser liegen, sei nicht mehr vorgekommen, erzählen Wörtherseekenner. Oliver Rubenthaler hat die Seepolizei am Wörthersee einen Dienst lang begleitet und mit Menschen am See über alte und neue Zeiten gesprochen.

