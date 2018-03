Leopoldstadt - BV-Hora: Bittere Wahrheit

Wien (OTS/SPW-K) - Der Leopoldstädter SP-Bezirksvorsteher lässt es sich nicht nehmen persönlich auf die heutige Aussendung von FP-Seidl bezüglich dem gestrigen Pressegespräch zum Stuwerviertel zu reagieren: "Als Bezirksobmann sollte man zumindest ab und zu mit FraktionskollegInnen reden, denn dann wüsste man, dass ich weder im Juli noch August auf Urlaub gewesen bin. Offenbar frisst den Kollegen jedoch der Neid, da es von seinen mittlerweile an die 17 OTS bislang noch keine in die Zeitung geschafft hat. Das ist natürlich bitter", so Hora abschließend - mit Verweis auf die zahlreichen positiven Berichte in den heutigen Tageszeitungen zum Stuwerviertel.

(Schluss)

