Cap: ÖVP-Wahlprogramm weist in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft

Wien (OTS/SK) - "Wenig Zukunftweisendes, aber viel rückwärts Gewandtes, so lässt sich das ÖVP-Wahlprogramm in wenigen Worten zusammenfassen", erklärte SPÖ-Klubobmann Josef Cap Freitag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. Für Arbeitnehmer und Pensionisten enthält dieses Programm kaum etwas und wenn dann Verschlechterungen, umso mehr hingegen für Großkonzerne und Reiche. Selbst die ÖVP muss in ihrem Wahlprogramm konzedieren, dass Österreich mit seiner Politik der sozialen Ausgewogenheit und einer fairen Lastenverteilung weit besser durch die Wirtschaftskrise als die anderen EU-Länder gekommen ist. Umso unverständlicher ist es, wenn die ÖVP diesen österreichischen Erfolgsweg nun verlassen möchte. ****

Besonders enttäuschend ist, so Cap, dass die ÖVP offensichtlich nichts von der Idee eines sozialen und gerechten Europas hält und die EU als reine Wirtschaftsunion betrachtet. Im ÖVP-Wahlprogramm findet sich kein Wort über europäische soziale Mindeststandards oder zur größten Herausforderung der EU überhaupt - der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Das von VP-Staatssekretär Lopatka derzeit propagierte Motto "Jeder Staat für sich alleine" wird nicht funktionieren, nur wenn die gesamte EU an einem Strang zieht, wird sie eine Erfolgsgeschichte sein, schloss Cap. (Schluss) ps/mp

