Bundeskanzler Faymann: Wirtschaft stärken, aber nicht auf Kosten der Arbeitnehmer

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Bundeskanzler Werner Faymann besucht Firma Salesianer in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt (OTS/SK) - SPÖ-Parteivorsitzender, Bundeskanzler Werner Faymann hat am Freitag gemeinsam mit Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, Staatssekretär Josef Ostermayer, dem geschäftsführenden Vorsitzenden der SPÖ Niederösterreich, Matthias Stadler, SPÖ-Nationalratsabgeordnetem Peter Wittmann sowie Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Wiener Neustadt den Wäschereibetrieb Salesianer in Wiener Neustadt besucht. Am Rande des Betriebsbesuchs sagte der Bundeskanzler, dass die SPÖ gegen den ÖVP-Vorschlag der Arbeitszeitflexibilisierung sei, "und zwar zurecht. Wir müssen immer versuchen, die Wirtschaft zu stärken - aber nie auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer". Die ÖVP-Vorschläge träfen gerade jene, die ohnehin kleine Verdienste hätten. Zwölf Stunden durchzuarbeiten sei vom gesundheitlichen Aspekt, gerade für ältere Arbeitnehmer, nicht sinnvoll. Der Kanzler betonte, dass er voll hinter den deutlichen Aussagen von Sozialminister Rudolf Hundstorfer zum Thema stehe. ****

"Wo es darum geht, dass die Arbeitnehmer weniger Einkommen bekommen, und weniger Geld zum Leben haben, bin ich dagegen", bekräftigte der Bundeskanzler und wies darauf hin, dass dies auch der Kaufkraft schade. Alle neuen Vorschläge seien immer auf ihre Auswirkungen hin zu überprüfen, sagte Faymann. Man müsse aber vielmehr bei der Schule und bei der Lehrlingsausbildung ansetzen und nicht bei der Ausweitung der Maximalarbeitszeit.

Beim Rundgang durch das Betriebsgelände hat sich Kanzler Faymann ein Bild von der harten Arbeit in der Wäscherei gemacht und sich bei der Geschäftsführung sowie bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die Geschichte des Betriebs und die Arbeitsabläufe informiert. Dabei betonte der Kanzler die Wichtigkeit von Unternehmen wie Salesianer Miettex für den Standort. Betriebe wie dieser seien unverzichtbarer Arbeitgeber für die Region. Der Betrieb ist Marktführer in Österreich und in Europa unter den führenden Anbietern. Aus dem Familienbetrieb von 1916 hat sich eine Unternehmensgruppe mit etwa 2.000 Mitarbeitern in sieben Ländern entwickelt. (Schluss) bj/ps

