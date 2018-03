Planetarium Wien: Sternschnuppenparty am 12. August 2013

Zum Maximum des Sternschnuppenstroms der Perseiden laden Planetarium Wien und Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie(WAA)zu einer kostenlosen Veranstaltung ein

Wien (OTS) - Wie jedes Jahr ist auch heuer Mitte August der Sternenhimmel um eine Attraktion reicher: Der Meteorstrom der Perseiden ist einer der stärksten des Jahres und zieht in der warmen Jahreszeit besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Wir erlauben uns alle Interessierten zur Einstimmung auf die Beobachtung am Montag, 12. August um 20 Uhr in das Planetarium der Stadt Wien (2., Oswald Thomas-Platz 1) einzuladen. Nach der kostenlosen Show (geeignet ab 5 Jahren) mit Tombola gehts ab auf die Wiese vor dem Planetarium und wir beobachten gemeinsam den Meteorschauer. Auf selbst mitzunehmenden Decken lässt sich der Himmel liegend beobachten und die Erscheinungen staunend genießen. Bei Fragen stehen kompetente und erfahrene AstronomInnen und SternbeobachterInnen zur Verfügung.

Programm in der Urania Sternwarte und der Kuffner Sternwarte

Im August steht der Meteorstrom der Perseiden auch im Vordergrund der Sternwarteführung "Kosmische Begegnungen" an der Urania- und Kuffner Sternwarte. Sternschnuppen beobachtet man am besten mit freiem Auge und freiem Blick in alle Richtungen und nicht mit einem Teleskop. Bei Führungen auf der Urania- und Kuffner Sternwarte kann man sich umfangreich über die Meteore informieren lassen.

Termine:

Urania Sternwarte: 11. und 12. August, 21 Uhr, Uraniastraße 1, 1010 Wien, Eingang Turmstiege, hinten

Kuffner Sternwarte: 10. und 13. August, 21 Uhr, Johann Staud-Straße 10, 1160 Wien

Die Sichtbarkeit der Perseiden 2013

Die Perseiden können 2013 von Mitte Juli bis in die dritte Augustwoche beobachtet werden, besonders stark zwischen 11. und 13. August. Die beste Beobachtungszeit liegt zwischen 22 Uhr und 4 Uhr morgens. Das Maximum wird am frühen Abend des 12. August erreicht. Da sich das Maximum der Leuchterscheinungen aber über Stunden hinzieht, sind bis in die Morgenstunden des 13. August vermehrt Meteore -Leuchterscheinungen - zu erwarten. In einer dunklen Nacht fern von künstlichem Licht kann etwa alle zwei Minuten eine Erscheinung erwartet werden. Der Mond stört die Beobachtung in diesem Jahr nur wenig; die Sichel des zunehmenden Mondes im Südwesten sendet noch wenig Licht in den Nachthimmel und geht am Abend bald unter.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Es besteht für die Bevölkerung keine Gefahr. Die einzelnen Steine sind größtenteils mikroskopisch klein. Auch etwas größere Brocken - sogenannte Boliden - verglühen als Ganzes.

Mehr Information: www.planetarium-wien.at und www.waa.at sowie unter 01/89174-150000.

