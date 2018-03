Stronach/Tadler: Faymanns Anti-Atom Ansagen völlig unglaubwürdig

wien (OTS) - "Die jetzt kurz vor der Wahl getätigte Ankündigung von Bundeskanzler Faymann, gegen die Förderung der Atomenergie auf EU-Ebene vorzugehen, ist absolut unglaubwürdig. Faymann hat schon in den vergangenen Jahren keinen Mut gehabt, den Anti-Atom-Kurs Österreich in der EU mit Vehemenz zu vertreten. Daher ist auch für die Zukunft keine Änderung seines Kurses zu erwarten. Auch ÖVP-Umweltminister Berlakovich ist mit seiner Forderung nach regelmäßigen AKW-Stresstests in der EU gescheitert", so Team Stronach Umweltsprecher Abg. Erich Tadler.

Tadler weist darauf hin, dass er sich von Beginn an für eine Abschaltung der gefährlichen AKWs eingesetzt habe. "Offenbar ist die Atomlobby in der EU wieder auf dem Vormarsch und die Politik spielt hier mit. Das ist der völlig falsche Weg. Das Team Stronach fordert den Ausstieg aus Euratom und die verstärkte Förderung von erneuerbaren Energieformen, denn das ist auch die Zukunft", so Tadler.

