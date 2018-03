"Don Carlo", "Feuchtgebiete" und Argentinien-Schwerpunkt im ORF-Kulturmontag" am 12. August

Anschließend US-Drama "Laurel Canyon" im "art.film"

Wien (OTS) - "Don Carlo" von den Salzburger Festspielen (am 16. August live-zeitversetzt in ORF 2 am 25. August in ORF III), die schwierige politische und wirtschaftliche Lage Argentiniens und die demnächst anlaufende Kinoverfilmung von Charlotte Roches Skandalroman "Feuchtgebiete" sind nur einige der spannenden Themen, denen sich der "Kulturmontag" am 12. August 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 widmet. Im Anschluss an das diesmal von Nadja Bernhard moderierte Magazin präsentiert der "art.film" um 23.30 Uhr das US-Drama "Laurel Canyon" mit Frances McDormand, Christian Bale, Kate Beckinsale u. a.

Verdis "Don Carlo" in Salzburg: Historische Spurensuche und Gespräch mit Thomas Hampson

Am Freitag, dem 16. August, überträgt ORF 2 live-zeitversetzt u m 20.15 Uhr die mit Spannung erwartete, hochkarätige Neuinszenierung von Verdis "Don Carlo" aus Salzburg, die am 13. August ihre Premiere feiert. Der "Kulturmontag" spürt dem historischen Don Carlos nach, der in Wirklichkeit ganz anders war, als die auf Schillers Drama basierende Oper vermittelt. Anschließend im Gespräch mit Peter Schneeberger: der Star-Bariton Thomas Hampson, der den Part des Marquis von Posa singt.

Es ist eine vollkommen verwickelte Geschichte: Prinzessin (Elisabetta) liebt Prinzen (Don Carlo), muss aber dessen Vater, den König (Filippo II.) heiraten. Der ist autoritär, einsam - und trotz aller Macht ebenso fremdbestimmt, denn im Hintergrund zieht die Kirche die Fäden. Dazwischen liegen Intrigen, Missverständnisse, unglückliche Lieben, Eifersucht und jede Menge Tote. Schon Friedrich Schiller kümmerte sich in seinem "dramatischen Gedicht" "Don Karlos, Infant von Spanien" wenig um die historischen Fakten; die zahlreichen Fassungen von Giuseppe Verdis Oper folgten den Zwängen des Theaterbetriebs und machten die Handlung endgültig unlogisch. Für die Salzburger Festspiele versuchen Regisseur Peter Stein und Dirigent Antonio Pappano eine - nie gespielte - italienische Urfassung zu rekonstruieren. Verständlich oder nicht, Verdi ging es sowieso um die Vielfalt menschlicher Beziehungen und um die Ausweglosigkeit der Situation, in der sich alle befinden. Der historische Don Carlos war offenbar gar kein so unglücklich liebender, von hehren Zielen beseelter junger Mann, sondern der geistig wie körperlich nicht besonders fitte, eigentlich bedauernswerte Thronfolger von König Philipp II.

Argentinien in der Krise: Schriftsteller und Künstler gegen die autoritäre Präsidentin

In der wirtschaftlichen Krise und an der Schwelle zur Diktatur befindet sich derzeit Argentinien. Der "Kulturmontag" bringt einen Themenschwerpunkt und beleuchtet, wie Intellektuelle und Künstler/innen des Landes damit umgehen.

"Don't Cry for Me Argentina" singt Evita Perón im gleichnamigen Musical. Argentiniens aktuelle Präsidentin Cristina Kirchner, wie einst Perón die Frau eines unter mysteriösen Umständen verstorbenen Ex-Präsidenten, versuchte sich im Wahlkampf ganz auf Evita zu trimmen. Mittlerweile würde ihr wohl kaum jemand eine Träne nachweinen: Kirchner verstört mit ihrer Außenpolitik; innenpolitisch schränkt sie die Unabhängigkeit der Justiz und die Pressefreiheit ein. Die Wirtschaft stagniert, die Inflation galoppiert. Mehr als eine Million Argentinier/innen gehen aus Wut über die autoritäre Politik ihrer Präsidentin auf die Straße. Die Krimi-Bestseller der studierten Wirtschaftswissenschafterin und Journalistin Claudia Pineiro können auch als Analyse der Zustände in Argentinien gelesen werden - und die sind wahrlich krimireif. Präsidentin Kirchner ist in einen Korruptionsstrudel verwickelt: Geldwäsche, illegaler Waffenhandel und versteckte Konten in der Schweiz lauten die Anschuldigungen. Graffiti-Künstler/innen malen ihren Kommentar zur Lage im Land in riesigen Bildern auf die Häuserwände - dokumentiert hat das ein in Argentinien lebender, junger, oberösterreichischer Filmemacher und Hip-Hopper: Jakob Kattner alias Big J.

Masturbation, Intimrasur und Hämorrhoiden: Charlotte Roches "Feuchtgebiete" im Kino

Sieben Monate lang stand Charlotte Roches Skandalbuch "Feuchtgebiete" an der Spitze der Literaturcharts, mehr als 1,3 Millionen Mal wurde der heftig umstrittene Roman verkauft, der nicht mit Geschmacklosigkeiten und ekelerregenden, teils pornographischen Tabubrüchen geizt. Jetzt wurde das Buch der ehemaligen TV-Moderatorin und mittlerweile Bestsellerautorin verfilmt und kommt Ende August in die Kinos: Jungregisseur David Wnendt wagte sich an die Filmversion, in der der diesjährige Berlinale-Shooting-Star, die 27-jährige Schweizerin Carla Juri, die Hauptrolle der Protagonistin Helen Memel verkörpert. Der "Kulturmontag" spricht zwei Wochen vor dem Kinostart mit der Autorin, der Hauptdarstellerin und dem Regisseur ganz trocken über die Leinwand-"Feuchtgebiete".

"Kulturmontag" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

"art.film: Laurel Canyon"

Harvard-Absolvent Sam (Christian Bale) zieht mit seiner Verlobten Alex (Kate Beckinsale) von der Ostküste nach Los Angeles, um eine Stelle als Arzt anzutreten. Wohnen wollen die beiden im leer stehenden Haus seiner Mutter Jane (Frances McDormand). Die erfolgreiche Musikproduzentin ist aber überraschenderweise anwesend und arbeitet gerade mit einer jungen Rockband an einem neuen Album. Ihre Hippie-Mentalität und Sams konservative Haltung prallen aufeinander, was nicht nur für Spannungen, sondern auch für amouröse Verstrickungen sorgt.

