Kucharowits/Ebhart-Kubicek: ÖVP hält am traditionellen Familienbild fest

Kindererziehung ist nicht nur Frauensache!

Wien (OTS/SK) - Bezahlte und unbezahlte Arbeit ist zwischen Männern und Frauen noch immer ungleich aufgeteilt. Noch immer erledigen Frauen 2/3 der unbezahlten Arbeit. "Geht es nach der ÖVP, kann das auch so bleiben. In ihrem Wahlprogramm ist keine Rede davon, dass auch Männer einen Teil der Haus- und Erziehungsarbeit übernehmen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Vereinbarkeit beitragen können", betont JG-Bundesvorsitzende Katharina Kucharowits heute gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

"Das Thema Vereinbarkeit ist bei der ÖVP ein reines Frauenthema. Das Bild, der Vater als Ernährer und die Mutter, als Hausfrau und Teilzeitkraft, ist noch sehr stark in den Köpfen der ÖVP verankert", so Katharina Ebhart-Kubicek, Vorsitzende des JG-Bundesfrauenarbeitskreises, weiter. "Die Realität sieht aber anders aus. Zwei von drei Männern wollen in Karenz gehen, tun es aber nicht. Hier braucht es von der Politik entsprechende Angebote".

Der Papamonat im öffentlichen Dienst und das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld waren notwendige Schritte in die richtige Richtung. "Jetzt braucht es den nächsten", so Kucharowits. Deshalb fordert die Junge Generation in der SPÖ einen bezahlten Papamonat und unterstützen damit die Forderung von Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek. "Motivieren wir mehr Männer in Karenz gehen, der bezahlte Papamonat für alle ist ein wichtiger erster Schritt dazu!", sagte die Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ. (Schluss) sn/mp

