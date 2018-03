Wiener Sommerrodelbahn begeistert Kinder aus der Westsahara

Unbeschwerte und sportliche Stunden für junge TeilnehmerInnen der Aktion "Ferien vom Krieg"

Wien (OTS) - Die Aktion "Ferien vom Krieg" ermöglicht Kindern aus der Westsahara einen unbeschwerten Sommer in Österreich. Besonders begeistert waren die jungen TeilnehmerInnen Freitagvormittag vom sportlichen und lustigen Vergnügen an der Sommerrodelbahn in Wien. High Hills-Geschäftsführer Martin Dolezal hat die Kinder zu diesem besonderen Erlebnis eingeladen.

Die Kinder bleiben noch bis 22. August in Österreich und können schwimmen und spielen. Zudem werden sie medizinisch versorgt. Initiatorin der jährlichen Aktion "Ferien vom Krieg" ist die niederösterreichische Landtagsabgeordnete Karin Scheele, die auch als Vorsitzende der Österreichisch-Saharauischen Gesellschaft fungiert.

Pressebilder demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Nina Böhm

Mediensprecherin Stadtrat Christian Oxonitsch

+43 1 4000 81378

Tel.: +43 676 8118 81378

nina.boehm @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/