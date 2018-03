SP-Valentin an VP-Holdhaus: Rohrnetzoffensive voll im Laufen!

Mehrjähriges Projekt der Sanierung am Gürtel läuft planmässig - Abschluss 2015

Wien (OTS/SPW-K) - Erfreut über die offensichtliche Lernfähigkeit der ÖVP-Umweltsprecherin Karin Holdhaus zeigt sich heute SPÖ-Umweltausschussvorsitzender Erich Valentin: "Kollegin Holdhaus erinnert sich also auch nach ihrer wochenlangen Absenz vom kommunalpolitischem Alltag an unser international vorbildliches 6-Säulenmodell zur Rohrnetzsanierung und die 50 Millionen, die die Stadt Wien jährlich dazu investiert", stellt Valentin fest.

"Die Rohrnetzsanierung am Gürtel ist natürlich voll im Laufen, es handelt sich logischerweise um ein mehrjähriges Projekt. Seit Anfang 2012 werden die Transport- und Versorgungsrohre entlang des Westgürtels im Rahmen der Gürteloffensive in einzelnen Abschnitten erneuert. Den Auftakt bildete die Offensive mit der Sanierung des Rohrnetzes am Äußeren Währinger Gürtel. Heuer folgte die Sanierung im Bereich Innerer Währinger Gürtel, wo derzeit noch die abschließenden Straßeninstandsetzungsarbeiten durchgeführt werden", Valentin weiter.

In den kommenden Jahren würden beim Äußeren Gürtel im Bereich Jörgerstraße bis zum Westbahnhof sowie im Bereich Lerchenfelder Gürtel bis zur Alser Straße die Arbeiten entlang des Gürtels weiter geführt. Mit den kommenden Maßnahmen der Jahre 2014 und 2015 seien dann die Sanierungsarbeiten im Abschnitt des Gürtels West bis Ende 2015 abgeschlossen. "Die Stadt Wien garantiert mit ihren Investitionen in Rohrnetz, Behälter, Aquädukte und natürlich in die Quellschutzgebiete täglich frisches und glasklares Wasser aus den Bergen für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Millionenstadt", so Valentin, der sicher ist, dass viele Wienerinnen und Wiener gerade nach einem Urlaub im Ausland erfreut über die Top-Qualität des Wassers aus den Wiener Wasserhähnen sein werden, wenn sie wieder zurückkommen. "Das alles ist aber kein Zufall, sondern das Produkt konsequenter Politik für eine starke kommunale Daseinsvorsorge", so Valentin abschließend.

